La reflexión de Paco González sobre las quejas del Real Madrid: "Si Tebas..."

Dos goles del delantero francés Kylian Mbappé y las paradas del portero belga Thibaut Courtois han permitido al Real Madrid ganar en Villarreal (1-2) y recuperar el liderato provisional de la categoría.

El conjunto castellonense logró adelantarse en el marcador en los primeros minutos por medio del argentino Juan Foyth, pero dos fogonazos de Mbappé permitieron al Madrid remontar antes de la media hora de juego.

El Villarreal nunca dejó de buscar el empate, pero se encontró con un gran Courtois y un Madrid que supo sufrir en defensa para proteger con oficio y experiencia su ventaja.

EFE Mbappé celebra el 1-1 del Real Madrid contra el Villarreal

las quejas del real madrid

Un partido ante el Villarreal que afrontaba el Real Madrid solo tres días después de ganar en la tanda de penaltis al Atlético de Madrid, menos de 72 horas de descanso que criticó el técnico Carlo Ancelotti, ejerciendo de portavoz del club en sus ruedas de prensa, y que lo hizo en la previa del encuentro, y también en la rueda de prensa tras la victoria.

Un poco antes de que se conociera el once del equipo blanco, desde Real Madrid Televisión se informó que "El Real Madrid no jugará nunca más un partido que no contemple las 72 horas de descanso entre partido y partido, tal y como recomienda la FIFA”.

final del partido

Con el pitido final, llamó la atención la imagen de los jugadores del Real Madrid tendidos sobre el césped, cansados de tantos esfuerzos, y se fijó en ello nuestro compañero Miguel Ángel Díaz desde La Cerámica, a lo que Paco González, director de Tiempo de Juego, señaló: "Ni se abrazan".

EFE Los jugadores del Real Madrid al término del encuentro ante el Villarreal

Esa imagen llamó la atención también de nuestra compañera Arancha Rodríguez: "Están destrozados de cansancio. La Liga no mira por sus jugadores. Una pena"

Melchor Ruiz también realizó una reflexión sobre este aspecto: "Los jugadores del Real Madrid se tiran al suelo nada más pitar el final del partido, exhaustos por el esfuerzo físico realizado"

ancelotti

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmó este sábado, tras el triunfo ante el Villarreal, que su equipo “nunca más” va a volver a jugar un partido sin tener 72 horas de descanso.

El técnico ha elogiado el juego de sus futbolistas, a los que ensalzó por haber realizado “un esfuerzo descomunal desde enero”.

“Esta es la última vez”, advirtió el italiano, que aseguró que si LaLiga vuelve a programar un partido del Real Madrid sin que se cumplan las 72 horas de descanso su equipo no se presentará al encuentro.

En relación al partido ante el Villarreal, Ancelotti destacó que el Madrid supo aguantar “los momentos difíciles”, que fueron los primeros minutos del primer y segundo tiempo.

“Estoy orgulloso de este equipo porque era un partido trampa por las horas de descanso y por el juego del Villarreal. Hemos aguantado a nivel físico, pero el equipo ha acabado mermado y agotado. Lo que hemos hecho dice mucho de este equipo y e los recursos de la plantilla”, argumentó el italiano.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Los jugadores del Real Madrid reciben órdenes durante el partido ante el Villarreal

Después de escuchar las palabras de Ancelotti, y antes de que comenzara el encuentro entre el Girona y el Valencia, el director y presentador de Tiempo de Juego Paco González recordó que el tema de las 72 horas "es un consejo de la FIFA, no una obligación", por tanto "si Tebas está cachondo y le da por decir quiero que el Real Madrid no se presente, casca un partido a las 66 horas del último partido y tenemos el cachondeíto montado. Ya es un pulso".

