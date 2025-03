El Real Madrid no volverá a jugar un partido con menos de 72 horas de descanso y pedirá amparo a la FIFA

El Real Madrid amplió su queja por el horario del partido de este sábado a las 18:30 horas ante el Villarreal tras haber disputado su partido de Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid el pasado miércoles y, según anunció Real Madrid Televisión, no volverá a jugar un partido de Liga que no cumpla las 72 horas de descanso recomendadas por FIFA.

Además, estas mismas fuentes del club califican a EFE el horario del partido de este sábado como un “atentado contra la salud de los futbolistas” y aseguran que recurrirán “el amparo de la FIFA” si vuelve a ocurrir.

Una posición del Real Madrid que anticipó la televisión oficial del club instantes antes de anunciar el once titular para la visita a La Cerámica.

Un Real Madrid que disputó su partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid el miércoles, con hora de inicio a las 21:00, por lo que el partido de este sábado incumple con las 72 horas recomendadas por la FIFA, quedándose en 69 horas y media entre la hora de comienzo de un partido y otro.

Además, el derbi llegó a la tanda de penaltis y, por ello, finalizó a las 23:45 horas de la noche del miércoles.

Una circunstancia que ya criticó el entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido contra el Villarreal.

"No lo entiendo pero no podemos hacer nada, tenemos que estar ahí y jugar el partido también", lamentó Ancelotti. "No lo entiendo porque lo mínimo de recuperación son 72 horas pero es el calendario que hay y ojalá un día pueda cambiar".

"No hay nada más, creo que se prioriza lo que no es la parte más importante, que es la recuperación de los futbolistas. Se priorizan los derechos de televisión y el dinero, pero no se piensa en el riesgo de lesiones de jugadores. Es lo último en lo que se piensa", denunció.

Además, el Real Madrid expresó su malestar en comparación con sus dos grandes rivales por el título de Liga, Atlético de Madrid y FC Barcelona, que se enfrentarán el domingo a las 21:00 horas en el estadio Metropolitano, disfrutando de más de un día extra de descanso que el conjunto blanco.

las quejas del real madrid

A lo largo de las temporadas, son muchos los jugadores y equipos que se han ido quejando por los diferentes horarios de LaLiga. Cuando salieron los horarios, nuestro compañero Melchor Ruiz ya adelantaba el malestar del equipo blanco por el horario de La Cerámica.

