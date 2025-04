La reflexión de Paco González por el despido de García Pimienta y la llegada de Caparrós: "¿Quién paga la juerga?"

El Sevilla ya ha hecho oficial el despido de García Pimienta. El técnico ha sido destituido después de 31 jornadas de Liga. Además, el club ha querido "agradecer el trabajo de García Pimienta durante estos meses, así como su profesionalidad, deseándole la mejor de las suertes en los retos futuros".

Joaquín Caparrós cumplimentará en las siete últimas jornadas de Liga. Esta será la cuarta etapa en la que Joaquín Caparrós esté al frente del Sevilla FC; desde el año 2000 al 2005 en primera instancia y posteriormente otras dos como entrenador sustituto, en los últimos cuatro encuentros de la 17/18 y en otros once choques en el final de la temporada 18/19.

Una decisión que Paco González no terminó de entender: "Es de becario loco. Amplía el contrato de un entrenador sin necesidad, porque tenía contrato toda la temporada, pues lo amplía. Y ahora se lo carga".

Además, Víctor Fernandez aseguró que el Sevilla está "en manos de un presidente lo conocemos hace mucho tiempo, no tiene nada que ver con el padre, un trato afable, pero no está capacitado junto con un director deportivo que me imagino que va a abandonar el club en verano, porque ya metió el petardo con Diego Alonso, que le costó muchísimo dinero al Sevilla. Firmaron a Kike, aquello no fue una decisión del director deportivo, y ahora echan a pimienta y ponen a Caparrós".

Por su parte, Paco González le deseó a Caparrós "toda la salud del mundo, y además me cae genial y que le vaya muy bien en estos meses con el Sevilla". Una llegada dinamitada por el "ambiente terrorífico que hay en el Sánchez-Pizjuán. En las últimas horas se ha filtrado que habían puesto una red en la parte de Gol Norte para evitar los lanzamientos de las pelotas amarillas que a punto estuvo de suspender el partido. Hay en el sevillismo un ambiente de decir que nos están echando un pulso, este señor nos está echando un pulso, 'vamos a reventar esto'", explicó Fernández.

"Van a parar esto, porque el director deportivo no puede ni hablar, el presidente no puede ni hablar. Pero Caparrós tiene mensaje y Caparrós le llega a la gente. Y Caparrós, en el momento que salga, y lo vas a ver, va a formar su show, porque él sabe manejar al sevillismo. El fichaje de Caparrós, además de sostener un equipo que está en caída, es parar un poco el ambiente hasta el final de temporada, porque yo estaba convencido que los partidos no iban a terminar. Tú no te puedes imaginar el ambiente que hay aquí. Yo no hablo de violencia. Hablo de utilizar artimaña, como la del otro día", continuó diciendo.

"Y como en las sociedades anónimas parece que el dinero no es de nadie, ¿quién paga la juerga del finiquito? ¿Quién paga la juerga de haberle ampliado el contrato innecesariamente? Es que todo ese dinero, ya sé que no se hace en el fútbol, pero un día llegará que se exigirá una responsabilidad económica a los dirigentes. Tú puedes elegir a un entrenador y te sale mal. Pero que en mitad de la temporada le amplíes y luego le eches, es que suena... Este capricho te lo vas a pagar tú. De los 500.000 que cobras o de los que cobre", reflexionó el director de Tiempo de Juego.

