El recuerdo de Morientes de los vídeos de highlights de futbolistas cuando entrenaba al juvenil del Real Madrid: "Lo veías bajar unas escaleras..."

En el mundo del fútbol es muy habitual que los equipos fichen futbolistas a través de un vídeo. En un sistema tan globalizado como el actual es imposible acudir a los estadios a ver todos los partidos de determinado jugador por lo que se elaboran vídeos con sus mejores imágenes y se les ofrecen a los clubes interesados para que vean cómo se desenvuelve. El problema es que muchas veces pueden ser engañosos.

Gonzalo miró y ruggeri

En mitad del Girona-Atlético, Gonzalo Miró aseguraba que tenía un amigo "muy del Atlético" que tenía atravesado a Ruggeri y que desde que se lo había comentado se fijaba en lo que hacía el italiano sobre el césped. "No destaca por nada, pero tampoco tiene errores grotescos. La gente tiene mucha más animadversión a Nahuel Molina. Es verdad que no termina de llenarte el ojo con nada".

EFE Matteo Ruggeri, en su primer día como jugador del Atlético de Madrid

El problema de los highlights

Esto ha derivado en una conversación sobre los highlights o mejores jugadas de los futbolistas a la que se ha sumado Morientes: "Si le haces un vídeo... Yo cuando entrenaba a los juveniles del Real Madrid me mandaban muchos vídeos de jugadores y algunos venían a probar. Y yo decía, madre mía... Tu haces un vídeo de un jugador que no es profesional y te lo venden como un fenómeno y después lo ves bajar unas escaleras y dices... Este no puede ser futbolista. No es coordinado ni bajando unas escaleras".

"Yo veo 500 de esos al año. Además, mola mucho porque son vídeos de highlights de centrales y la primera jugada de la mayoría es un central, de último, regateando al delantero que viene a presionarle. Ahí paró de ver. Hay que ver también el rival", añadía Heri Frade. "Normalmente compras, siempre te llena el ojo", finalizaba Gonzalo Miró.

