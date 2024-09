El Real Madrid no tenía penaltis a favor en cuatro jornadas de Liga seguidas desde la temporada 1997-98

El Real Madrid remontó (4-1) al Espanyol este sábado en la jornada 6 de LaLiga en Primera División gracias a una entrada triunfal desde el banquillo de Vinícius, quien enchufó a su equipo, con asistencia y gol, tras encajar el 0-1 en propia puerta de Thibaut Courtois.

'Vini' dio el plus que necesitaba un Madrid atascado, de más a menos, y que encima se vio por debajo en el minuto 54. Carlo Ancelotti tenía más que claro la entrada del brasileño y con la puesta en escena del brasileño cambió el guion del encuentro.

Por abrasión, por la calidad de cada uno por separado y todos juntos, el Madrid solventó con goleada (Carvajal, Rodrygo, Vinícius y Mabppé de penalti) tres puntos con los que suma 14 y aprieta al líder FC Barcelona, 15 con un partido menos. No se puso nervioso el equipo blanco y entendió que tocaba una marcha más. En el siguiente vídeo del canal de Youtube de Tiempo de Juego podrás revivir esta remontada blanca con nuestro equipo de comentaristas.

nuevo penalti a favor del real madrid

En los minutos finales de encuentro, los blancos tuvieron un nuevo penalti a favor por un agarrón persistente de Romero sobre Endrick.

Sobre el agarrón no hay duda, lo que sí que hay duda es saber si es dentro o fuera del área. El entrenador del Espanyol, Manolo González, se mostró contrario a esa decisión arbitral aunque reconoce que no influyó en la victoria blanca: "No he pedido explicación al árbitro ni le quiero dar más vueltas, el agarrón acaba dentro del área y por eso pita penalti en vez de falta. Para mí no es penalti pero no tiene relevancia porque era el 4-1. Lo que me fastidia es el resultado final".

EFE El técnico del Espanyol, Manolo González, antes del inicio del encuentro ante el Real Madrid

Con esa pena máxima señalada, el Real Madrid ha tenido 5 penaltis a favor en las 4 últimas jornadas.

Como recoge nuestro compañero Pedro Martín en sus números, el Real Madrid no tenía penaltis a favor en 4 jornadas de Liga seguidas desde la temporada 1997-98.

cabrera-fran garcía

En la primera parte del encuentro, los aficionados presentes en el Santiago Bernabéu protestaron por una acción de Cabrera sobre Fran García dentro del área.

El defensa del Espanyol, en su intento de despegar el balón, dio un manotazo al lateral madridista, que terminó tendido en el suelo.

Golpe de Cabrera a Fran García

Para Pedro Martín, especialista arbitral de Tiempo de Juego, esa acción no daba para penalti y pidió a los colegiado que tuvieran las cosas claras en este tipo de jugadas para evitar "penaltis raros".

