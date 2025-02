El Real Madrid se gastará en torno a 10 millones de euros en intentar seguir insonorizando el Bernabéu y realizará una sorprendente obra de cara al partido de la NFL: "Estoy flipando"

El Real Madrid sigue trabajando con la intención de poner solución a los problemas que le impiden celebrar conciertos en el estadio Santiago Bernabéu, ya que actualmente están cancelados y no puede tener lugar ningún evento sobre ello.

Imagen de uno de los conciertos de Taylor Swift en el Santiago Bernabéu

Según ha informado este domingo nuestro compañero Miguel Ángel Díaz en Tiempo de Juego antes del comienzo del choque entre los blancos y el Girona que "el club se va a gastar en torno a 10 millones de euros en intentar seguir insonorizando el Bernabéu"

"No se pierde la esperanza de que al menos se puedan celebrar 10-12 conciertos anuales. Se va a cerrar la zona del 'skywalk 'para que no se escape ahí el sonido. Se van a meter materiales fonoabsorbentes en diferentes sitios del estadio, precisamente en los vomitorios de los fondos, para que no se escape el ruido", señaló Miguel.

partido nfl

Por otro lado, sorprendió también la información que facilitó el propio Miguel sobre el encuentro de la NFL que está previsto que se juegue la próxima temporada en el feudo blanco: "Y de cara a ese partido de fútbol americano de la NFL, de los Miami Dolphins, que se va a celebrar bien en octubre o bien en noviembre, se va a aprovechar evidentemente la ventana internacional. Hay que hacer un par de retoques en el estadio".

"Primero, morder un par de filas, al menos en los fondos, porque las dimensiones del terreno de juego no son las mismas. Y luego, muy posiblemente, tirar los vestuarios. Porque claro, no es lo mismo un equipo de fútbol... Es probable que haya que derribarlos y volverlos a construir, porque hay pocas duchas, un equipo de fútbol americano...", añadió.

Información que generó sorpresa en Paco González, director y presentador de Tiempo de Juego: "Eso lo entendía, pero lo de los vestuarios he flipado. O sea, tirarlos".

Noticia que fue completada por Manolo Lama que señaló: "Los fondos los van a tirar enteros y los van a hacer retráctil. Se van a hacer como fondos de baloncesto".

"Imagino que el club le pedirá a la Liga cuando se sortee el calendario que antes del parón se juegue fuera y que luego igual también. Porque ya te digo, claro, si hay que tirar los vestuarios y que volverlos a construir, échale tres semanas mínimo", añadió Miguel Ángel Díaz.

"Y luego, Paco, también van a ganarle dos filas como mínimo al primer anfiteatro. Es decir, van a hacer como un voladizo que se meta más en los campos para ganarle dos filas para intentar aumentar el aforo", indicaba también Manolo Lama sobre estas obras.

"Estoy viendo ahí a Mbappé saliendo a ducharse a casa. 'No puedo atender que estoy empapado de sudor y me voy a duchar a casa, que están en obras los vestuarios'", zanjó con humor este asunto Paco González antes de que el balón se pusiera en juego en el feudo blanco.

Encuentro del equipo de Carlo Ancelotti ante el Girona que comenzó a las 16:15h y donde destacó la vuelta de David Alaba al once titular después de sus lesiones. Además, Fede Valverde y Dani Ceballos fueron suplentes y salieron Brahim y Modric. Hay que recordar que el inglés Jude Bellingham cumple este domingo su primer encuentro de sanción por su ya famoso 'f***' de la pasada jornada en Pamplona ante Osasuna.

captura de pantalla Munuera Montero expulsa a Bellingham

canales de whatsapp

