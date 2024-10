La reacción de Paco González al cierre parcial del Metropolitano: "Me alegro mucho"

Una de las noticias importantes de este miércoles era saber qué castigo le caería al Atlético de Madrid por el lanzamiento de mecheros contra Thibaut Courtois el pasado domingo durante el derbi frente al Real Madrid.

Isaac Fouto contó la resolución del Comité de Disciplina de la RFEF al respecto: el cierre parcial de la grada del Estadio Metropolitano los próximos tres partidos.

La clausura parcial afecta al primer anillo del fondo sur, en los sectores donde se ubican de forma habitual los miembros del Frente Atlético, desde donde le lanzaron objetos al portero del Real Madrid. Además del cierre, le imponen al Atlético de Madrid 145.000 euros de multa.

CORDONPRESS Miembros del Frente Atlético, con pasamontañas tras el lanzamiento de objetos a Courtois en el Estadio Metropolitano

Los partidos afectados por la clausura con el Atlético de Madrid - Leganés, el Atlético de Madrid - Las Palmas y el Atlético de Madrid - Deportivo Alavés, de LaLiga.

LA REACCIÓN DE PACO GONZÁLEZ: "ME ALEGRO MUCHO"

El director de Tiempo de Juego, Paco González, que se ha mostrado muy crítico en los últimos días con la opinión de Diego Simeone sobre los incidentes que obligaron a suspender el derbi durante veinte minutos, no pudo ocultar su alegría por el castigo que recae sobre el Atlético de Madrid: "Me alegro mucho de que no se cierre todo el estadio".

Cargando…

Y es que había cierto temor a que la sanción de la RFEF obligase a un cierre total del estadio, en función de la gravedad que considerasen sobre los hechos.

González se alegra de la sanción porque afecta únicamente al sector donde se encuentran los aficionados que causaron los avergonzantes incidentes del pasado domingo: "Me alegro porque si hay tres cuartas partes del estadio que les recriminan a los tontos lo que están haciendo, no merecen el castigo. Pero los tontos sí se lo merecen", sentenció antes de volver a criticar la inoperancia del club colchonero con sus aficionados más radicales.

CORDONPRESS Varios jugadores del Atlético de Madrid hablan con miembros del Frente Atlético

"No sé si en el club no tienen el valor o la intención de acabar con el Frente Atlético", denunció. "El otro día, dijo la Policía que tenía cien fichados, por lo que los puede echar cuando quieran. Y si ducen que tienen que esperar a que hagan algo ilegal, pues que a los cabecillas les repartes por todas las gradas: les separas y les subes los abonos, que es lo que hacen los clubes cuando se quieren cargar a un fondo de ultras".

"Es que el Atlético de Madrid no quiere hacer nada, o no se atreve o igual está contento con ellos... Pues tres partidos de sanción", concluyó.

¿HABRÁ RECURSO DEL ATLÉTICO DE MADRID?

Isaac Fouto recordó que el Atlético de Madrid puede recurrir la sanción ante el Comité de Apelación por lo que podrían darle la cautelar para que la sanción no se haga efectiva mientras no exista una sentencia firme.

Sin embargo, Paco González le sugirió al club rojiblanco no recurrir el castigo: "Yo, si fuera el Atlético de Madrid, ni recurriría. Primero, porque te parecería que se merecen una sanción. Y segundo, porque te puedes comer la sanción más adelante con partidos más gordos".

Celebración de los jugadores del Atlético con el Frente tras el derbi

Cabe recordar que Diego Simeone, en la rueda de prensa de este pasado martes, se reafirmó en todo lo que dijo al término del partido frente al Real Madrid: "Si en algún momento me sucede, que haya sanción para el que provoca del lugar que tiene como protagonista. No nos olvidemos que estamos en una sociedad muy sensible y necesitamos firmeza absoluta", dijo volviendo a pedir castigo para Courtois por "provocar" a la grada cuando el equipo blanco marcó el 0-1.

Precisamente, Paco González le recriminó al técnico del Atlético de Madrid que no denunciase a sus futbolistas por celebrar el empate aplaudiendo hacia el Frente Atlético, acción que fue pitada por los demás aficionados rojiblancos que se encontraban en el resto del estadio.