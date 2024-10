Simeone no cambia "nada de lo que dije" sobre los incidentes del derby: "Di una opinión que fue tergiversada"

Dos días después de los incidentes en el derbi, Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, se reafirmó este martes en su "rechazo absoluto y total a los agresores" que lanzaron los objetos y en su "reflexión" sobre sancionar a los jugadores que provoquen desde el terreno de juego, en este caso en referencia al portero del Real Madrid Thibaut Courtois, porque eso haría "mejor al fútbol".

"Me han llegado millones de mensajes agradeciendo lo que dije, porque muchos se representan en esta situación, que también no va valorada como la tenemos que valorar. Yo me pongo en primer lugar. Si en algún momento me sucede, que haya sanción para el que provoca del lugar que tiene como protagonista. No nos olvidemos que estamos en una sociedad muy sensible y necesitamos firmeza absoluta", expuso este martes.

"Yo estoy muy bien. Estoy tranquilo, porque soy una persona muy frontal, me gusta decir lo que siento y el otro día no voy a cambiar absolutamente nada de lo que dije. Antes de la rueda de prensa, en las tres notas individuales anteriores reforcé absolutamente el rechazo a la violencia de los agresores, poniendo como primera situación esto que estoy contando, teniendo como club una gran oportunidad para hacernos fuertes y mostrar hacia fuera lo que se tiene que hacer. Es lo que dije pos partido", repasó.

"Y posteriormente di una opinión, que esa opinión la tergiversaron y la llevaron para el lugar donde como siempre aparece y conviene. Ese ya no es mi problema. Di mi opinión, que seguramente sucederá, como le sucedió a Dibu Martínez, que él carga a un supuesto rival, y creo que esto hace mejor al fútbol. Le tocó a Courtois el otro día porque era Courtois. No había otro que se llamaba Pablo. Si no, diría Pablo. Estaba Courtois y los gestos que estoy explicando se vieron también", continuó el técnico argentino en la conferencia de prensa.

EFE Diego Simeone y Conor Gallagher, juntos en la rueda de prensa previa al Benfica - Atlético de Madrid

"El comunicado del club (posterior a la rueda de prensa del pasado domingo de Simeone, con el rechazo al lanzamiento de objetos y sin mención hacia el portero del Real Madrid) no tiene porqué acompañar al entrenador. A partir de lo que dije de los agresores, di una opinión de lo que pasa de acá para adelante en el fútbol, que habrá jugadores que griten a la tribuna, hagan un gesto y les amonestarán...", insistió.

"Muchos se aprovecharon para divertirse un rato entre lunes y martes", ironizó el técnico, entre la polémica que generaron sus afirmaciones sobre Courtois, al tiempo que fue preguntado por si fue inoportuna esa reflexión tras el lanzamiento de objetos hacia el guardameta durante el encuentro en el estadio Cívitas Metropolitano.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Thibaut Courtis, durante el derbi en el Metropolitano

"Es difícil explicarlo porque hoy la televisión necesita atención, que la gente esté prendida al televisor. Y tenemos que hablar antes del partido, después enseguida y vamos a 200.000 millones de revoluciones. No cambio absolutamente nada, porque sino le habrían preguntado a una heladera. Tengo mi opinión y sentimientos. Muchas veces la digo y otras me callo, esta vez la dije", abundó el entrenador desde el estadio La Luz de Lisboa.

"Benfica", ya contestó el entrenador en una nueva pregunta acerca del mismo tema en el derbi, en ese caso al hecho de que fueran los jugadores al fondo sur al término del encuentro a agradecer el apoyo habiendo sucedido antes el lanzamiento de objetos a Courtois desde esa zona del campo, donde se ubican los ultras del 'Frente Atlético'.

"Ya he respondido tantas veces a las mismas preguntas, que si no volvemos a entrar en una zona... Para mí, el partido terminó. La gente que tiene que trabajar en lo que sucedió está trabajando. Para el Atlético de Madrid, una gran oportunidad para hacerse fuerte como club y para mí, el rechazo absoluto y total para los agresores. Luego invito a esta reflexión (sobre la sanción a los jugadores que provoquen), si se quieren sumar, para el futbolista que provoca desde el lugar que tenemos y podemos evitar", añadió.