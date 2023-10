La reacción de Paco González y Carlos Miquel al mensaje de Fernando Alonso: "Pasan cosas"

El Gran Premio de Catar es uno de los circuitos más complicados para los pilotos y no es por el trazado del asfalto, es por las condiciones en las que tienen que competir y las pintorescas situaciones de carrera que transmiten los pilotos a sus equipos a través de las radios.

El complejo catarí se caracteriza por ser un lugar donde la humedad y el aire brillan por su ausencia, lo que provoca una subida de temperatura considerable en la pista. De hecho, los neumáticos Pirelli han sufrido mucho durante el fin de semana, llegando a retrasar la clasificación al sprint en Losail. Fueron varios los factores que causaron esta situación: nuevos pianos en forma de pirámide, gran cantidad de arena en pista y un asfalto a estrenar que no tenía agarre y que estaba a una temperatura demasiado alta.

Todo esto provocó que los compuestos se rompiesen y se separaran lateralmente de los vehículos a las 20 vueltas. Para combatir esta situación, la FIA decidió imponer la norma de no poder circular más de 18 vueltas con el mismo juego de neumáticos, obligando a las escuderías a hacer un mínimo de tres paradas durante la carrera y utilizar un juego de cada compuesto.

Pero los neumáticos no fueron los únicos elementos del coche que sufrieron en Catar. Algunos pilotos se quejaron en repetidas ocasiones que sus cabinas estaban ardiendo. En concreto, el piloto español de Aston Martin, Fernando Alonso, lanzó un mensaje a sus ingenieros cuanto menos curioso. El asturiano se quejó de lo caliente que estaba su asiento y llegó a pedir a su equipo que durante la siguiente parada en boxes volcaran agua en su asiento para intentar paliar el sofocante calor que había dentro de su cabina.

FERNANDO ALONSO EXPLICA QUÉ PASÓ DURANTE LA CARRERA

"De las que yo he corrido, esta ha sido, sin duda, una de las carreras más duras; por las condiciones de mucho calor y por la humedad que había hoy, mucho mayor que en los anteriores días. No había nada de viento; y en nuestro caso, en la parte derecha del asiento hay un tubo o algo que notaba que me quemaba, en la parte derecha de la espalda y el brazo... A Lance Stroll le pasaba lo mismo. Y yo he llegado a pedir por radio que me echaran agua o lo que fuese, en el 'pit stop', algo que no está permitido. Así que, al final, hemos tenido que aguantar unas condiciones bastante extremas, sí"

A pesar de este contratiempo, el piloto español afirmó que ha sido un gran fin de semana para Aston Martin, que consigue seguir sumando puntos para la clasificación del Mundial de constructores: "Estoy contento con el fin de semana, porque después de acabar novenos en Monza, no sumar puntos en Singapur y ser novenos en Japón, pensábamos que Qatar iba a ser un circuito difícil para nosotros y que no íbamos a puntuar demasiado. Pero el coche fue más competitivo de lo esperado, a la par de Ferrari y muy cerquita de Mercedes". Fernando Alonso pudo luchar por el podio, pero tras la situación en pista, el asturiano terminó en sexta posición.