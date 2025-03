La reacción de Gonzalo Miró tras las primeras jugadas del Getafe-Atlético después de conocer la altura del césped: "Pasa por algo, no es casualidad"

El Atlético visitó al Getafe este domingo a partir de las 14:00h en un encuentro que se disputó en el Coliseum, y que se pudo seguir en Tiempo de Juego con la narración de Rubén Martín.

cambio de última hora en el once

José María Giménez, defensa del Atlético de Madrid, fue novedad de última hora en el once titular del conjunto rojiblanco contra el Getafe, debido a unas molestias en el calentamiento de Clement Lenglet, elegido inicialmente para la titularidad, según informó el club en sus canales oficiales.

“Giménez jugará de inicio en lugar de Lenglet, que ha notado unas molestias durante el calentamiento”, anunció el Atlético antes del inicio del choque.

La alineación del Atlético fue por tanto la formada con Jan Oblak, en la portería; Nahuel Molina, Robin Le Normand, José María Giménez y Javi Galán, en la defensa; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Rodrigo de Paul y Samuel Lino, en el centro del campo; y Julián Alvarez y Antoine Griezmann, en la delantera.

Por su parte, la alineación completa del Getafe de José Bordalás fue la formada por: Soria; Djené, Alderete, Duarte, Diego Rico; Terrats, Arambarri, Milla, Coba; Uche y Álvaro.

Bordalás recuperó para su alineación a un lesionado como Alderete que se perdió el choque de la pasada jornada frente al Leganés y Milla, que ya jugó unos minutos frente al cuadro pepinero, regresa a la titularidad. Pero la mayor novedad fue la presencia de Coba en el extremo izquierdo en el lugar de Juan Bernat y de Álvaro por Borja Mayoral, que inició el choque en el banquillo.

minuto de silencio

El primer partido de este domingo de LaLiga en Primera División, entre el Getafe y el Atlético de Madrid en el Coliseum, rindió homenaje a Carles Miñarro, médico del Barcelona fallecido repentinamente este sábado, el árbitro David García de la Loma y Pepi Güiza, madre del exjugador azulón Dani Güiza.

EFE Minuto de silencio antes del Getafe-Atlético

Con ambos equipos en torno al centro del campo del terreno de juego del estadio getafense, el público presente en el estadio, unos 14.000 espectadores, guardaron el minuto de silencio en memoria de todos ellos antes del inicio del encuentro, que abrió la jornada de este domingo.

césped

Al comienzo del encuentro, Rubén Martín, narrador del partido en Tiempo de Juego, dio una noticia sobre el césped del Coliseum: "Esto es noticia el césped está a la altura de lo legal 30 milímetros dice el informe pre partido que no se ha podido cortar antes y está en el límite en el que marca la liga que se puede jugar".

"Tienen que explicar por qué está por encima de 25, el límite es 30 que es donde está, y si pasa de 25 tienen que explicarlo y sólo ponen en el informe porque no se ha podido cortar", añadió Rubén.

"El por qué no han podido segar no lo sé, eso estaba intentado enterarme pero sólo ponía que no se ha podido segar", concluyó Rubén con su exposición.

EFE Giuliano Simeone se enfrenta a Coba durante el Getafe-Atlético

En un momento del encuentro, y tras una ocasión del Getafe en los pies de Álvaro Rodríguez, Gonzalo Miró que estuvo comentando el choque en Tiempo de Juego, realizó la siguiente reflexión sobre esa acción y la noticia de la altura del césped: "Además en el remate le ha perjudicado la decisión del Getafe de dejar la hierba alta. Mira Álvaro ha tirado raso y se le ha ido frenando el balón. Yo no sé si os habéis dado cuenta, pero eso pasa por algo, no es casualidad".

