Raphinha ofrece dinero de su bolsillo para tener de vuelta a la grada de animación en Montjuic

El FC Barcelona, que se enfrenta este domingo frente al Alavés en la jornada 22, lo hará sin su grada de animación tras ser inhabilitados por incumplir sus acuerdos con el club y no pagar las multas que sus cánticos conllevaron.

Pese a la firma decisión de Joan Laporta y el resto de la junta directiva, Raphinha quiso poner los 21.000 euros de multa de su bolsillo para conseguir una solución a lo ocurrido, según informa Relevo.

el motivo de la sanción

La grada de animación del FC Barcelona fue clausurada en noviembre de 2024 por el impago de multas por mal comportamiento. Las cuatro peñas que conforman este espacio de casi 600 integrantes son la Penya Almogàvers, Nostra Ensenya, Front 532 y Supporters Barça.

Cordon Press El Barça celebrando el gol de Lamine Yamal frente al Atalanta

El club había transmitido a ese sector que no iban a tolerar cánticos que conllevasen multas por parte de LaLiga, como ya se había producido en algunas ocasiones. Laporta les trasladó que tenían alrededor de 21.000 euros de multa pendiente y que si no pagaban, no se les permitiría el acceso. Después de no haber respuesta, tomaron la decisión de inhabilitarla.

la charanga

Además, el Fútbol Club Barcelona contrató una Charanga para sustituir esa zona del campo en el partido frente al Leganés, que perdió por 0 - 1 y por el cual le cayeron numerosas críticas. Por lo que la propia 'Xaranga Pujats de To' quiso salir al paso de la polémica y realizó un comunicado en sus redes sociales al respecto: "El Fútbol Club Barcelona nos propuso llevar a cabo una colaboración totalmente desinteresada sin ningún tipo de lucro, para apoyar a la afición y al equipo. En este partido únicamente se interpretaron los cánticos del club. Dada la situación hemos considerado necesaria hacer esta información pública, dejando ver los valores que perseguimos; la transparencia, la buena fe y la afición por el deporte que tanto amamos a todos nosotros".