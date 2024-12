Juanma Castaño critica la idea de Laporta para acabar con el problema de la grada de animación: "Es de vergüenza para un equipo así"

El Barcelona no ha podido este domingo con el Leganés. Ha perdido 0-1 en casa y ha sumado su cuarta derrota en LaLiga de la temporada. Un gol de Sergio González a la salida de un córner en el minuto 3 le ha bastado al conjunto pepinero para conquistar su primera victoria a domicilio. El Lega se coloca con 18 puntos en su casillero, cuatro por encima del descenso.

Una victoria en los últimos seis partidos

La cruz la ha vivido el Barcelona. Desde aquella espectacular semana, hace casi dos meses, en la que le endosó un 4-1 al Bayern de Múnich y un 0-4 al Real Madrid en apenas 3 días, el equipo vive una cuesta abajo. Los de Flick tocaron techo, parecían un ciclón y asustaban. Sin embargo, se han caído y suman una sola victoria en LaLiga en los últimos seis partidos: 5 puntos de los últimos 18 posibles.

La mala racha comenzó el 10 de noviembre en Anoeta con una derrota por 1-0. El 23 llegaba el segundo tropiezo consecutivo con el empate 2-2 en Balaídos después de que los gallegos les remontaran un 0-2 en los últimos minutos. Y el fin de semana siguiente lo que nadie esperaba: Las Palmas asaltaba Montjuic y se imponía 1-2. Parecía que el equipo remontaba el vuelo con el 1-5 en Mallorca, pero un gol de Assane Diao en el 94 les dejaba con la miel en los labios en el Villamarín (2-2) y el Leganés les infringía la segunda derrota seguida en casa (0-1).

EFE El delantero español del Betis Assane Diao celebra con su compañero Jesús Rodríguez su gol

El problema con la grada de animación

Las dos derrotas del Barcelona consecutivas en Montjuic han coincidido con la ausencia de la Grada de Animación. Tras el traslado al Estadio Olímpico el club trasladó detrás de una de las porterías a los grupos de jóvenes más animados para dar ambiente a los partidos de casa: allí se colocan colectivos como la Penya Barcelonista Almogàvers, Supporters Barça, Penya Barcelonista Front 532 y Penya Barcelonista Nostra Ensenya.

Ahora esta grada se encuentra vacía. En los últimos 3 partidos sus 600 asientos no han sido ocupados: Brest, Las Palmas y Leganés. Todo viene de la pasada temporada cuando el Barcelona les reclamó el pago de las multas que había recibido de LaLiga, la UEFA y la Generalitat por los cánticos ofensivos que habían realizado y por encender bengalas. Unos 21.000 euros que el Barça no quiere asumir y pide que paguen los aficionados.

Cordon Press Hinchas del Barcelona encienden bengalas el miércoles en Dortmund.

Como no hay acuerdo entre ambas partes, el club ha inhabilitado la Grada de Animación en esos tres partidos. Hasta que no paguen la zona queda clausurada. El problema está en que los grupos de animación consideran injusto que no se haga de forma individual y tengan que pagar todos por lo que algunos han hecho. Mientras el ambiente en Montjuic ha decaído mucho.

La solución de Joan Laporta

Para evitar que el estadio estuviera en silencio, Joan Laporta ha tenido una idea que no ha sido bien aceptada por muchos aficionados azulgranas. En el partido ante el Leganés el presidente ha contratado una charanga de diez personas y la ha ubicado donde debería estar la Grada de Animación: "Tocan en fiestas de pueblos", decía Helena Condis al respecto.

"Estos deben ser los de marketing que no tienen ni idea de fútbol porque yo creo que la directiva y cualquier seguidor del Barça sabe que de toda la vida al público del Barcelona lo tiene que animar el equipo y después siguen ellos, pero si no el público es pasivo", ha explicado Miguel Rico en El Tertulión.

Paco González cree que en vez de la polémica charanga deberían haber llevado "dos institutos" y Juanma Castaño ha añadido que "es ridículo que un club como el Barça haya caído en eso. Tú cuando necesitas animar una fiesta llevas una charanga, pero esto no es una fiesta".

