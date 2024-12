La solución del Barcelona para la Grada de Animación tras el bochorno de la charanga

Las dos derrotas del Barcelona consecutivas en Montjuic han coincidido con la ausencia de la Grada de Animación. Tras el traslado al Estadio Olímpico el club colocó detrás de una de las porterías a los grupos de jóvenes más animados para dar ambiente a los partidos de casa: allí se sitúan colectivos como la Penya Barcelonista Almogàvers, Supporters Barça, Penya Barcelonista Front 532 y Penya Barcelonista Nostra Ensenya.

Cordon Press Hinchas del Barcelona encienden bengalas el miércoles en Dortmund.

Ahora esta grada se encuentra vacía. En los últimos 3 partidos sus 600 asientos no han sido ocupados: Brest, Las Palmas y Leganés. Todo viene de la pasada temporada cuando el Barcelona les reclamó el pago de las multas que había recibido de LaLiga, la UEFA y la Generalitat por los cánticos ofensivos que habían realizado y por encender bengalas. Unos 21.000 euros que el Barça no quiere asumir y pide que paguen los aficionados.

Como no hay acuerdo entre ambas partes, el club ha inhabilitado la Grada de Animación en esos tres partidos. Hasta que no paguen la zona queda clausurada. El problema está en que los grupos de animación consideran injusto que no se haga de forma individual y tengan que pagar todos por lo que algunos han hecho. Mientras el ambiente en Montjuic ha decaído mucho.

Para evitar que el estadio estuviera en silencio, Joan Laporta tuvo una idea que no fue bien aceptada por muchos aficionados azulgranas. En el partido ante el Leganés el presidente contrató una charanga de diez personas y la colocó donde debería estar la Grada de Animación: "Tocan en fiestas de pueblos", decía Helena Condis al respecto.

comunicado de la charanga

La 'Xaranga Pujats de To' quiso salir al paso de la polémica y realizó un comunicado en sus redes sociales al respecto: "El Fútbol Club Barcelona nos propuso llevar a cabo una colaboración totalmente desinteresada sin ningún tipo de lucro, para apoyar a la afición y al equipo. En este partido únicamente se interpretaron los cánticos del club. Dada la situación hemos considerado necesaria hacer esta información pública, dejando ver los valores que perseguimos; la transparencia, la buena fe y la afición por el deporte que tanto amamos a todos nosotros".

RRSS La Xaranga Pujats de To, durante su participación en Montjuic mientras se jugaba el Barcelona-Leganés

la solución del barcelona

Tras el bochorno del pasado domingo y las críticas recibidas después de colocar una charanga de 10 personas en una grada de 600, el Barcelona ha vuelto a mover ficha para que ese espacio, situado detrás de una de las porterías de Montjuic no quede vacío en un partido de la importancia del de este sábado ante el Atlético de Madrid. La solución ha sido la de invitar a varias peñas de la zona de Cataluña y alrededores al partido y ubicarlos en ese lugar con la intención de dar un poco de color y animación a un estadio que desde el problema con la Grada de Animación ha caído en el silencio.