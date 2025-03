Rafael Louzán, en Tiempo de Juego: "Qué menos que en memoria del doctor Miñarro que aplazar este partido para tenerlo siempre en el recuerdo"

Este sábado el mundo del fútbol en España ha estado marcado por la triste noticia del fallecimiento del doctor del Barcelona Carlos Miñarro. Noticia que se conocía minutos antes de que hubiera tenido que comenzar el choque entre el club blaugrana y Osasuna, previsto para las 21:00h.

Minutos después de conocerse la triste noticia, se pasó por los micrófonos de Tiempo de Juego el presidente de la Real Federación Española de Fútbol Rafael Louzán.

"Estaba en mi casa, en Galicia, con un tiempo de invierno puro y me llamó el presidente del Barça para trasladame la triste noticia", desveló Louzán.

El presidente de la RFEF mandó todos su cariño y el pésame a la familia y amigos del doctor y del Barcelona.

"Ha habido muy buena coordinacion entre LaLiga y la RFEF para el aplazamiento porque hay una vida que se nos ha ido", indicó Louzán.

"Cuando me dicen lo que había acontecido, ya me vino a la cabeza que no se podía hacer otra cosa. Qué menos que en su memoria que aplazar este partido para tenerlo siempre en el recuerdo", señalaba el dirigente del fútbol español.

En esa conversación entre Louzán y Paco González, el presidente de la RFEF apuntó que "se habla mucho del calendario apretado" y reconoció que había hablado con el presidente de LaLiga Javier Tebas esta tarde sobre este asunto y añadió que en la reunión del próximo miércoles entre los clubes, además de hablar de las cuestiones arbitrales en España "también se hablará de la competición en España con LaLiga y la Copa para sentarse y tomar decisiones".

"Ha habido competiciones que se han agrandado. Nuestra Copa del Rey está ilusionando y LaLiga también. Somos concientes que hay muchos partidos y hay que ver si llegamos a acuerdos y tengo esperanza, que sentados todos, lo haremos", dijo Louzán en los micrófonos de COPE.

EFE El presidente del CTA, Luis Medina Cantalejo, y el presidente de la RFEF, Rafael Louzán

Un Louzán que mostró un lado reivindicativo al recordar "que la primera vez que nos sentamos con los clubes fue hace un mes, y ahora se va a producir la segunda reunión".

"Hemos iniciado un camino que no tiene retorno hacia la paz en el fútbol español", concluyó Louzán.

canales de whatsapp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).