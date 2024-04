Rafa Nadal, tras su eliminación: "Lo normal es que haya sido mi ultimo partido en el Godó"

El español Rafa Nadal aseguró este miércoles, tras caer eliminado por el australiano Alex de Miñaur (7-5 y 6-1) en la segunda ronda del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, que "lo normal" sería que esta haya sido la última vez que compite en el torneo.



"Soy una persona bastante estable y me intento tomar la cosas con filosofía. Lo normal es que haya sido mi ultimo partido en el Godó. El futuro nunca se sabe lo que te depara. La vida me está marcando el camino de una manera bastante clara y he jugado este torneo como si fuera mi último en el Godó", afirmó.



El doce veces vencedor del abierto barcelonés aseguró que sus "sensaciones en la pista han sido buenas" acorde al que es su objetivo, que "a día de hoy desgraciadamente no es ganar, sino salir sano del torneo", apuntó. Y valoró también que, "por momentos", jugó a "un nivel bastante correcto".

"Es difícil para un jugador cuando sabes que nos vas a poder luchar todo el partido. Dentro de unas semanas puede que sí, pero después de lo que he pasado estos meses no era el momento para buscar heroicidades, sino para ser realista y hacer las cosas de la forma mas lógica y prudente. La realidad es que una vez se pierde el primer set, el partido se acaba", reflexionó.



Nadal insistió en que "lo importante era simplemente jugar" y que el hecho de regresar a la pista supone "una gran noticia a nivel personal". Y también comentó que espera "estar da aquí a una semana en Madrid", aunque no quiso adelantar qué objetivo se marca para el este torneo.



"Voy a actuar en Madrid según cómo me vaya encontrando, depende de si consigo acumular una semana de entrenamientos a nivel de competición y mi cuerpo responde. Lo lógico sería intentar dar un paso más en Madrid, no a nivel de ganar partidos, sino de poder luchar por ellos. En Roma, un poco más, y en París, que sea lo que dios quiera. Ahí será el momento de intentarlo pase lo que pase", afirmó.



El mallorquín explicó que "si hubiera muerto hoy, quizás jamás hubiera tenido la opción de intentar hacerlo en unas semanas", aunque valoró que se ha sentido "un poco más cómodo que otros días" en el saque y ha "aumentado un poco la velocidad".

"Lo que no puedo hacer es pasar de no haber sacado prácticamente en tres meses a hacerlo de manera normal. Tenemos que ser realistas. No me puedo permitir jugar un partido de dos horas y media o tres horas a un nivel competitivo", añadió.



Por último, Nadal admitió que le "duele" despedirse así del Godó, ya que ha sido un torneo "importante" para él durante toda su carrera y admitió que le hubiera gustado "poder luchar" por el título.



"He conseguido ganarlo doce veces, algo inimaginable. Esto es tenis, deporte, y van pasando las generaciones. He tenido suerte de escribir una bonita historia en este torneo, que no se había escrito antes, y vendrán otros a intentar superarla. Todo tiene un principio y un final, no es ningún drama, aunque es lógico que haya algo más de tristeza por no poder volver", sentenció.