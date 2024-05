El español Rafael Nadal, que este jueves batió al belga Zizou Bergs en primera ronda del Masters 1.000 de Roma, declaró que es "el momento de empujar" y de quitarse el miedo a romperse, y que en caso de que eso suceda aceptará "las consecuencias".

"No ha sido un buen partido. No jugué de la manera que realmente creo que puedo y necesito jugar. En dos días de nuevo tengo la oportunidad de mostrarme a mí mismo que puedo hacerlo mucho mejor que hoy", comentó en rueda de prensa tras el partido.

"La mejora es importante porque sigo jugando. Eso es lo más importante para mí. En Barcelona, no estaba seguro de poder seguir. Estoy sacando mucho mejor que en Barcelona. Me siento más rápido aunque a veces juego demasiado lejos de la línea de fondo. Eso es algo que quiero hacer mejor", explicó.



Nadal, máximo campeón en Roma con 10 títulos, aseguró que es el momento de darlo todo, a falta de 2 semanas y media para Roland Garros. "Es el momento de empujar y si pasa algo aceptaré las consecuencias. "Molestias siento siempre, otra cosa es que me limiten. Es el momento de quitarme el miedo a romperme. Tengo que forzar y si me rompo, pues me rompo, ese es el objetivo de la semana", dijo.



"Partidos como este (Bergs), si no ocurre nada durante el transcurso, pues ayudan a acercarse a los niveles de exigencia del circuito. A nivel tenístico tengo que hacerlo mejor porque soy capaz de hacerlo. Tengo que ponerlo en práctica en los partidos y está costando, algo totalmente lógico por otra parte", apuntó.



El manacorí extrajo la conclusión general de que el partido fue, pese a que no jugó bien, positivo. "Lo veo como algo muy positivo. Incluso aunque no jugara bien, que para mí fue un poco sorprendente, por otro lado no sorprendente porque no he jugado durante casi dos años. Tengo que aceptar que mi nivel es un poco más irregular. No es como solía ser antes, que era muy estable todo", señaló.