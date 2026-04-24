Rafa Jódar avanza a tercera ronda con un contundente triunfo sobre Álex de Miñaur

Rafa Jódar dio un paso más allá en su camino profesional y en el Masters 1000 de Madrid ganó por primera vez en su carrera a un top 10, el australiano Alex de Miñaur (6-3 y 6-1), octavo jugador del mundo, para situarse en tercera ronda e igualar su mejor registro en eventos de este rango.

Hasta ahora, los dieciseisavos de final de Miami meses atrás era el techo del madrileño de 19 años que cada día que pasa en la pista crece. Ahora, en Madrid, en su primera presencia en la Caja Mágica, ha hecho, al menos, lo mismo que entonces. Tercera ronda, aunque la primera en un Masters 1000 de tierra.

Rafa Jódar, con Jannik Sinner como testigo de excepción en la grada, justo después de ganar en tres sets al francés Benjamin Bonzi, demostró que su tenis puede llegar lejos. El día que Carlos Alcaraz propició un bajón al aficionado con el anuncio de su ausencia de Roland Garros, Jódar supuso una bocanada de aire fresco. Un aliento.

Mucho le queda aún al madrileño por andar pero en su primer año profesional su transitar es prometedor. Por su tenis, por su mentalidad, por su firmeza. Ante De Miñaur, un jugador plagado de títulos de victorias de renombre, jugó sin complejos rompió pronto el saque del oceánico y tomó una ventaja (4-1, 5-2) que resultó decisiva. Porque al jugador de Leganés no le tiembla el pulso. tiene desparpajo y juego.

Si sufrió para sacar adelante su debut y remontar al neerlandés Jesper De Jong en primera ronda para unirse a Alcaraz y Rafa Nadal como los únicos adolescentes españoles en lograr una victoria en el cuadro principal del Masters 1000 de Madrid, superó a De Miñaur por la vía rápida, en dos mangas y en una hora y cuarto.

Porque en el segundo set, el madrileño ganador ya de un torneo ATP, en Marrakech, y semifinalista en Barcelona, de categoría 500, elevó a diez sus victorias en tierra en lo que va de 2026.

El segundo hombre nacido en el 2006 o después en lograr una victoria contra un top 10 después del brasileño Joao Fonseca, jugará en tercera ronda precisamente contra el prometedor jugador sudamericano. Fonseca no tuvo que saltar a la pista a medirse a Marin Cilic que renunció a saltar a la cancha.