La queja de los seguidores del Atlético "por la desastrosa organización" de la final de la Copa del Rey: "Exigimos responsabilidades"

La Asociación Senado Atlético de Madrid, asociación a la que pertenecen los socios del club colchonero con, al menos, 50 años de antigüedad ininterrumpida, han emitido un duro comunicado sobre la organización de la final de la Copa del Rey.

comunicado íntegro

"Ya en casa, calientes y no precisamente por el inmerecido resultado. Denunciar la desastrosa organización de la RFEF y de los coparticipes en ese evento en el que entendemos que mucho tiene que ver el Ayuntamiento de Sevilla.

Algo (la queja) que intentaremos que no se quede solo en un tweet sino que tenga el recorrido que merece y que debería finalizar, y no exageramos, en exigir responsabilidades y dimisiones a una nefasta federación de fútbol.

Un estadio, Estadio Cartuja, exageradamente incomodo, -en una ciudad preciosa-, al que solo se puede llegar andando bajo unas condiciones penosas para hacerlo. Servicios municipales que no vamos a detallar por respeto a sus empleados pero que no se corresponden con lo que debería, ni la ciudad ni el partido.

Ni siquiera han sido capaces de colocar papeleras lo suficientemente amplias como para tirar todos los residuos, afortunadamente la gente ha sido tan cívica como para colocarlos alrededor de las diminutas papeleras, y eso que es absolutamente imposible adquirir una simple botella de agua para mitigar la sed y el calor de una marea humana llegando andando desde la ciudad en un muy calurosos día.

Una FANZONE publicitada como el gran reclamo asistencial y diseñada para muñecos. Somos muchos los que desde primera hora de la tarde no pudimos acceder con la policía vetando la entrada por el colapso que presentaba e inimaginable el descontrol en la zona.

Y la organización de la entrada, caótica. Por supuesto y como intuíamos, ni rastro de esa petición de DNI para chequear la correspondencia de comprador y entrada, accesos confusos, mal indicados, desordenados, con la policía a caballo entre la multitud en peligrosa e intranquilizadora compañía.

Un autentico caos en el que el asistente, pagando además un desorbitado precio por la entrada, ha sido, una vez más, el decorado de cartón piedra para un espectáculo que desde sus cómodos accesos y localidades, los dirigentes de la Federación, hasta presumirán de lo que han visto.

La peor organización de una final posible y seguro que nos dejamos muchos más detalles sin incluir. Exigimos responsabilidades"