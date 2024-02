"Qué oferta ni qué narices si Peter Lim nunca escucha ofertas": La conclusión de Cañizares sobre el Valencia

El Valencia no está realizando una mala campaña, en comparación con los años anteriores donde ha estado 'coqueteando' con el descenso. A la falta de que acabe la jornada, el conjunto de Rubén Baraja es noveno en la tabla, y está a tres puntos del Betis que abre los puestos europeos.

El Valencia ha viajado este sábado hasta Las Palmas de Gran Canaria para disputar el encuentro correspondiente a la 24ª jornada en Primera División y durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, el exguardameta internacional Santiago Cañizares realizó una dura reflexión sobre el momento actual que atraviesa el equipo del Túria, con la 'diana' en el propietario Peter Lim.

Miles de fans del Valencia se manifiestan en contra del presidente del club Peter Lim a las puertas de MestallaCordon Press

"Nadie le puede discutir nada. Lo intentó con mucho dinero y fue un fracaso. Inicialmente, lo que ha comprado, muy mal comprado, pero se gastó un montón de dinero", señaló el comentarista de Tiempo de Juego.

Y sobre la situación del Valencia este año, que como apuntamos está siendo bastante buena en referencia a los años anteriores, realizó un curioso comentario: "Ahora ha descubierto que se pueden hacer las cosas con menos dinero. Y nadie le puede decir nada porque el equipo realmente este año ha sido así, tristemente ha sido así".

Por ello, y siguiendo en la misma línea, Cañizares mandó un consejo al propietario del Valencia: "Lo ideal es que escuche a la gente que sabe de fútbol. Oye, bien, este año sirve la gente de la cantera, pero vamos a ayudarle con algún fichaje".

Durante la argumentación de Cañizares, Paco González, presentador y director del programa líder de la radio deportiva española del fin de semana, le preguntó por la noticia de un empresario - Miguel Zorío - que quiere hacerse con los servicios del equipo.

"Un empresario que tiene todo el día la intención de hacerse con el Valencia. No desfallece, en tribunales, en ofertas...algunas cosas serán verdad, otras serán menos verdad, le agradezco que está ahí", contestó Cañizares antes de dejar una cosa clara sobre la posible venta del club.

"Qué oferta ni qué narices si Peter Lim nunca ha escuchado ninguna oferta, ni nunca ha demostrado estar en posición de venta y el día que lo demuestre, se cambia el discurso y se valorará entonces lo que es el Valencia", señala el exportero del conjunto valencianista.

Una opinión que continuó: "Que yo sepa, y que a mí me conste, por mucho que se ha hablado en muchas ocasiones, ni Peter Lim se ha posicionado en posición de venta ni nadie con una oferta ha sido capaz de trasladarla hasta su despacho".

Peter Lim, en un encuentro del ValenciaCordon Press

"Hasta un emisario suyo, hasta alguien que lo conoce, sí, pero a su despacho y que Peter Lim diga que no le gusta la oferta, no. No tenemos datos de que eso haya ocurrido", matizó Cañizares sobre la posibilidad de una venta del club.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"El problema es...¿quién accede a Peter Lim?, puedes ir a la presidenta y te diga yo se lo digo...o no", zanjó el tema Cañizares durante la celebración del partido entre Las Palmas y el Valencia.

Las Palmas gana con dos goles en los minutos finales

La UD Las Palmas venció al Valencia CF por 2-0 gracias a dos goles en el tramo final, del defensa Álex Suárez en el minuto 89, en un remate tras un centro de Marc Cardona desde la izquierda, y del propio delantero catalán, en el tiempo de prolongación.

Audio

Los dos postreros tantos resolvieron un choque muy igualado, que no tuvo demasiadas ocasiones de gol, aunque los amarillos mejoraron en la segunda parte y poco a poco fueron erosionando al conjunto ché, hasta lograr el premio de los tres puntos casi en el último suspiro.