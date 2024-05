La propuesta de Roberto Palomar para cuando Ancelotti decida jubilarse: "No sé de qué manera"

Carlo Ancelotti fue uno de los grandes protagonistas en la celebración del título de LaLiga que este domingo por la mañana llevó al Real Madrid a compartir el trofeo de campeones con la afición por el centro de la capital de España.

Uno de los momentos más simpáticos de toda la mañana fue en la Plaza de Cibeles cuando el entrenador del Real Madrid coge el micrófono y dice: "Yo tengo un sueño". Y cuando se hace el silencio, el italiano da la sorpresa: "Bailar con Camavinga".

Dicho y hecho, Carlo Ancelotti se puso a bailar con el centrocampista del Real Madrid como consecuencia de una promesa que el técnico le había hecho a su jugador.

El momento se vivió así en directo, en Tiempo de Juego, con las carcajadas de Paco González junto al resto del equipo.

Ancelotti, entre los virales de la fiesta en las calles de Madrid

Carlo Ancelotti disfrutó como el que más durante la celebración. Hizo bromas constantes con sus jugadores y cumplió una promesa, la de repetir foto con gafas de sol y puro en el autobús descapotable camino a Cibeles, como hizo hace dos años.

El Real Madrid celebra su trigésimo sexta Liga





Junto a Vinícius, Militao, Alaba y Rodrygo dejó en 2022 una de las imágenes de la celebración de la Liga y la Liga de Campeones conquistadas esa temporada. Y este 2024 se sumó Camavinga a la foto.

Un Camavinga que permitió más tarde que Ancelotti cumpliera “un sueño”.

“Yo tengo un sueño: quiero bailar con Eduardo Camavinga. Música, maestro”, dijo Ancelotti en Cibeles ante toda la afición.

El DJ que amenizó la espera de los aficionados desde las 9:00 horas hasta el fin de fiesta a las 14:00 cumplió y puso una canción para que Ancelotti y Camavinga bailaran sobre la plataforma.

El centrocampista francés fue protagonista, sin quererlo, en la recta final de la celebración. Cuando los jugadores se dirigían de nuevo al bus para volver a la Ciudad Deportiva, el galo pisó un excremento de caballo y Rüdiger no dudó en reírse y señalar a su compañero. Un símbolo que algunos consideran de buena suerte, pero que a Camavinga le costó las risas de Rüdiger.

"Y cuando Ancelotti se jubile..."

La celebración del título superó, con creces, la entrega del trofeo de campeón por parte de la Federación. El domingo comenzó para la plantilla madridista a eso de las nueve de la mañana en la Ciudad Deportiva de Valdebebas cuando el equipo recibió la copa de campeón en manos de Pedro Rocha, presidente momentáneo de la Real Federación Española de Fútbol, un acto al que Paco González definió de la siguiente manera: "Ha sido, podríamos decir, íntima si somos buenos, o lamentables si somos malos".

Roberto Palomar, en El Tertulión de los Domingos de Tiempo de Juego coincidió en definir como "clandestino" el acto de la entrega, pero aplaudió que "afortunadamente, la celebración, en un día radiante en Madrid, ha superado cómo ha arrancado todo de forma clandestina en Valdebebas a primera hora de la mañana, lo que me parece una chapuza".

Carlo Ancelotti, durante la rueda de prensa celebrada este sábado.

Por suerte para la afición y para el propio equipo, "han remontado con un acto muy bien organizado y donde hemos visto a un Ancelotti que tiene la virtud de darle a cada cosa su momento. El tío tan pronto se fuma un puro como cambia a Joselu contra el Bayern Munich", comentó.

Para Palomar, "todo lo hace bien Ancelotti. Es una cosa asombrosa lo que está haciendo este hombre". Y aunque todavía no le coloca "entre los que se van a jubilar" porque el italiano todavía tiene contrato en vigor con el Real Madrid, "el día que se vaya, el Real Madrid debería plantearse continuar con él no sé si como Embajador o dentro del organigrama técnico o de qué manera". Una propuesta que nace de una sentencia absoluta para el periodista: "Me parece que Carlo está siendo capital en esta segunda era de oro del Real Madrid".