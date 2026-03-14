La propuesta de Carlos Miquel para acabar con la polémica de los nuevos motores eléctricos en la Fórmula 1: "Al final de las rectas"

La Fórmula 1 afrontará un parón de un mes que puede ser un balón de oxígeno para las escuderías en apuros, como Aston Martin y Williams. La temporada está marcada por la división de opiniones: mientras una parte de los aficionados disfruta de carreras con adelantamientos otros consideran que "esto ya no es Fórmula 1" y que, tras unas primeras vueltas atractivas, las carreras se vuelven previsibles.

F1 George Russell se impuso en la carrera al sprint con los Ferrari flanqueándole en el podio.

El motor eléctrico, en el punto de mira

La principal polémica gira en torno a los nuevos motores, considerados "demasiado eléctricos". Esta tecnología está afectando al espectáculo, sobre todo en la clasificación. Según se comentó en el programa 'Tiempo de Juego', los pilotos se ven obligados a levantar el pie en curvas rápidas para recargar la batería, algo que atenta contra la esencia de la máxima velocidad que siempre ha caracterizado al Gran Circo.

Este problema fue más acusado en Australia, donde costaba mucho recuperar energía, que en China, un circuito más benévolo y con más frenadas en las que llenar la parte eléctrica. En el paddock ya se discuten posibles soluciones. La de Carlos Miquel es quitarle potencia eléctrica al motor para que el rendimiento de los coches sea más natural al final de las rectas y que no sea tan necesario recargar las baterías. Eso haría que los coches tuvieran más tiempo con el motor de gasolina en funcionamiento y corrieran más.

El calvario de Aston Martin

La situación para los pilotos españoles es crítica. En el caso de Fernando Alonso, la realidad en Aston Martin es "muy triste". Aunque el chasis tiene un sobrepeso de unos 10 o 15 kilos, el problema más grave reside en el motor. Se estima que el déficit de potencia podría rondar los 100 caballos, lo que se traduce en una pérdida de hasta dos segundos por vuelta.

El propio Alonso asume que les va a costar "tres o cuatro meses salir de la parte de abajo de la Q1". El golpe para el equipo ha sido tremendo. Según desveló Carlos Miquel, los datos de simulación que recibieron de Honda en diciembre no eran malos, por lo que la sorpresa al montar el coche y comprobar el rendimiento real fue mayúscula.

EFE Fernando Alonso y su Aston Martin solo fueron mejores que los Cadillac y que su compañero Stroll.

Williams y Sainz, anclados por el sobrepeso

El panorama para Carlos Sainz en Williams no es mucho más alentador. El monoplaza arrastra un sorprendente sobrepeso de 28 kilos, pese a utilizar el mismo motor, caja de cambios y tren trasero de Mercedes, el equipo líder. El problema apunta a un chasis mal diseñado. Con este lastre, el objetivo de Sainz es "aspirar a meterse en los puntos", luchando por la undécima o duodécima posición. "Tiene que tomar Ozempic el coche", resumía Carlos Miquel.