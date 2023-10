Sigue este domingo Tiempo de Juego desde las 12:00h con el Granada-Barcelona y la Fórmula 1

La jornada dominical en Primera Divisón la abre el partido entre Villarreal y Las Palmas a las 14:00 horas, donde ambos equipos buscarán los tres puntos para escapar de las últimas posiciones. En el Metropolitano Atlético y Real Sociedad miden fuerzas con la Champions en el punto de mira. A las 18:30 horas tendremos dos partidos: Alavés-Betis y Celta-Getafe. Y cerrará la jornada el duelo entre Granada y Barcelona a las 21h. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama Castaño desde las 19.00h, en COPE.

VILLARREAL - LAS PALMAS (14:00 HORAS)

En el Estadio de la Cerámica, el Villarreal espera aprovechar el empuje anímico de su triunfo europeo ante el Stade de Rennes (1-0) para romper ante la UD Las Palmas una racha de tres partidos ligueros sin conocer la victoria.

Los de Pacheta (8), decimoterceros a seis puntos de Europa y con tres de renta sobre los puestos de quema, esperan llegar tranquilos al parón por selecciones, después de enlazar una derrota frente al Girona (1-2) y dos empates ante Rayo (1-1) y Getafe (0-0).

Mientras, los canarios, que cuentan con las mismas unidades (8) que los castellonenses, han alternado victorias y derrotas en las últimas semanas, y ahora desean dar continuidad a las buenas sensaciones frente al RC Celta (2-1), un duelo que consiguieron remontar con un tanto de Marc Cardona en el minuto 97.

Alex Baena deberá cumplir el primero de sus dos partidos de sanción por su expulsión frente al conjunto azulón, uniéndose a las bajas de Francis Coquelin y de Denis Suárez; los de Xavi García Pimienta lamentarán las ausencias de Fabio González, Sandro Ramírez, Eric Curbelo, Alberto Moleiro, Benito Ramírez, Omenuke Mfulu y Julián Araujo.

ATLÉTICO - REAL SOCIEDAD (16:15 HORAS)

El Atlético de Madrid busca este domingo en el Cívitas Metropolitano ante la Real Sociedad (16.15 horas/DAZN) una quinta victoria consecutiva que le cargue de moral antes del parón de selecciones, todo frente a un rival que encadena también cuatro triunfos seguidos y que quiere arrebatarle el puesto 'Champions' al conjunto rojiblanco.

El mes de octubre ha empezado bien para ambos conjuntos, con cuatro victorias seguidas y con una ventana de selecciones que volverá a parar la actividad en los clubes después del encuentro. La acumulación de partidos y viajes está generando una fatiga de la que no escapa el Atlético, con la enfermería cargada de jugadores.

?? Nuestra convocatoria para el partidazo de mañana ante la Real Sociedad. pic.twitter.com/MBoZtZCHhF — Atlético de Madrid (@Atleti) October 7, 2023

El conjunto de Diego Pablo Simeone afronta un complicado partido tras sus dos remontadas ante el Cádiz en la competición doméstica y ante el Feyenoord en la Liga de Campeones; ambas se saldaron con 3-2 a favor del equipo colchonero.

Las estadísticas entre ambos conjuntos están a favor del equipo madrileño, que como locales llevan 10 partidos sin perder ante el conjunto 'txuri-urdin', con ocho victorias y dos empates. Además, son siete partidos sin conocer la derrota, con cuatro victorias y tres empates para un Atlético que no pierde desde 2019 ante el conjunto donostiarra.

Será la última cita antes de una semana con partidos de selecciones, donde el Atlético de Madrid parte con 16 puntos y un partido menos ante una Real Sociedad que acumula 15 de 24 puntos posibles y busca acercarse a los puestos de Liga de Campeones.

Para combatir la fatiga, los del 'Cholo' se agarran a su fortaleza en el Metropolitano, un auténtico fortín donde ya encadenan doce victorias ligueras consecutivas y que, de hacerse con el triunfo, registraría su segunda racha victoriosa más larga en casa, a solo una más de igualar las 14 conseguidas entre 2012 y 2013.

En cuanto a las bajas por lesión, Memphis Depay, Reinildo, Caglar Söyüncü, Thomas Lemar, Stefan Savic, Pablo Barrios y Giménez siguen sin poder reincorporarse y emplearán el parón de selecciones para recuperarse de cara a los encuentros del mes de octubre, con dos visitas seguidas entre Vigo y Glasgow para finalizar el mes en el Cívitas Metropolitano ante el Deportivo Alavés.

Enfrente, la Real Sociedad acude a la capital de España con el objetivo de lograr su quinta victoria consecutiva entre todas las competiciones. Los triunfos en el Reale Arena en el derbi vasco (3-0) y ante el Salzburgo (0-2) en la Liga de Campeones le hacen llegar con mucha energía al encuentro.

Cuatro victorias, tres empates y una derrota adornan el casillero del cuadro 'txuri-urdin', y ahora aspira a asaltar la casa del Atlético con el fin de superarle en puntos justo antes del parón de selecciones.

El técnico del conjunto vasco, Imanol Alguacil, tendrá que lidiar con las ausencias de Martín Merquelanz, con una lesión de rodilla, y del escocés Kieran Tierney, con molestias en el isquiosural, y la carga de partidos hará ver caras nuevas en el encuentro ligero.

Posibles Alineaciones:

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Azpilicueta, Witsel, Hermoso, Riquelme; Llorente, Koke, Saúl; Morata y Griezmann.

Real Sociedad: Remiro; Traoré, Le Normand, Zubeldia, Aihen Muñoz; Brais Méndez, Merino, Zubimendi, Barrenetxea; Oyarzabal y Kubo.

ALAVÉS - BETIS (18:30 HORAS)

El Real Betis busca culminar este domingo ante el Deportivo Alavés en Mendizorrotza (18.30 horas) una semana redonda que le permita acercarse a las posiciones europeas, en una novena jornada de LaLiga EA Sports en la que el Villarreal espera poner fin a su mala racha liguera ante la UD Las Palmas (14.00 horas) y en la que el RC Celta ansía salir del descenso frente al Getafe (18.30 horas).

El cuadro verdiblanco (12), que arrancó la jornada a dos puntos de la sexta plaza, llega crecido a la cita después de remontar ante el Sparta de Praga (2-1) y conseguir su primera victoria del curso en la Liga Europa. En la competición doméstica, tras los empates ante Cádiz (1-1) y Granada (1-1), se impuso de manera contundente ante el Valencia (3-0).

Mientras, los vitorianos (7) marcan la zona de permanencia, con dos unidades de renta sobre el primero de los equipos en peligro, después de lograr un único punto de los últimos 12 en juego. Los de Luis García Plaza, además, solo han conseguido anotar en uno de sus cuatro últimos encuentros, lo que les deja como el segundo equipo menos goleador de la categoría (6).

Manuel Pellegrini deberá lidiar con las ausencias de los lesionados Nabil Fekir, Luiz Henrique, Youssouf Sabaly y Marc Bartra. Los babazorros, además de la baja de larga duración de Giuliano Simeone, tendrán la de Antonio Blanco, expulsado en la derrota frente a Osasuna (0-2), pero recuperan a Jon Guridi.

CELTA - GETAFE (18:30 HORAS)

El RC Celta necesita olvidar el dramático final en el Estadio de Gran Canaria para tratar de salir del descenso ante el Getafe, que ha vivido una semana agitada por las declaraciones de Alfonso Pérez que finalmente han provocado que se cambiase el nombre al Coliseum.

El cuadro gallego (5) acumula más de un mes sin ganar, desde que lo hiciera el pasado 1 de septiembre en Almería (2-3), y todavía no ha vencido en su feudo. Desde aquel día, ha encajado tres derrotas, las dos últimas con goles en los últimos minutos, y un empate, y ocupa la antepenúltima plaza de la tabla a dos puntos de la zona de permanencia.

Enfrente, los azulones quieren dejar atrás la polémica extradeportiva y buscar un triunfo después de tres jornadas sin lograrlo en las que cayeron en el Reale Arena (4-3) y se repartieron los puntos ante Athletic Club (2-2) y Villarreal (0-0), todo para sumar nueve unidades.

Rafa Benítez tendrá a todos sus hombres disponibles, mientras que José Bordalás tendrá que lidiar de nuevo con las bajas de Luis Milla y de Enes Ünal, pero José Ángel Carmona estará en el grupo tras superar sus molestias musculares.

GRANADA - BARCELONA (21:00 HORAS)

El FC Barcelona visita este domingo al Granada CF en el Nuevo Los Cármenes (21.00), en la jornada 9 de LaLiga EA Sports, con la gran ausencia por lesión de su 'Pichichi' Robert Lewandowski pero con el ánimo de la victoria en 'Champions' todavía bien fresco, que puede darles alas ante un Granada que es penúltimo y desea darle un vuelvo a su situación.

Será el último partido antes de un nuevo parón por selecciones y el Barça, con bajas de importancia y fatiga en varios hombres, confía en recuperar sensaciones a la vuelta de estas fechas internacionales. Antes, no obstante, tienen la obligación de sacar fuerzas de flaqueza para ganar a un Granada que, por su parte, sueña con arañar puntos como sea.

El Barça no llega en su mejor momento a esta cita, a nivel futbolístico. Si bien es cierto que la victoria entre semana en Oporto (0-1) fue un gran bálsamo, por la importancia de un duelo que era el más complicado de la fase de grupos, el buen juego del equipo está empezando a congelarse por momentos. El acierto baja y los errores defensivos aparecen de la nada.

Además, en ese duelo en el Estádio do Dragão se ganaron 3 puntos pero se perdió mucho más; los goles de Robert Lewandowski. El ariete polaco, máximo goleador en lo que va de curso, estará fuera unas semanas por un esguince de tobillo provocado por un rival. Y el central Ronald Araujo y el extremo Lamine Yamal --renovado y blindado-- terminaron tocados.

Sin Lewandowski, sin lo más parecido a sinónimo de gol que tiene Xavi Hernández, el técnico blaugrana debería apostar por situar a Ferran Torres en la punta de lanza. El valenciano marcó el gol del triunfo en Oporto, pidiendo más si cabe ocupar el puesto vacante de '9' que tendrá el equipo en las próximas semanas.

Pero no solo hay que cubrir a 'Lewangol'. Lamine Yamal terminó con problemas estomacales y Xavi ya dijo que deben cuidarle dentro y fuera del campo. Araujo, que venía de lesión anterior, podría no forzar. Y en Granada no estarán seguro las bajas confirmadas de Pedri, Raphinha y Frenkie De Jong.

Así que, con lo puesto, el Barça debe ganar en este partido de cierre de jornada para no perder fuelle. Sabrá qué habrán hecho Real Madrid y Girona FC, sus rivales por el liderato, y podría tener más o menos presión externa si bien, la interna, serça la misma; ganar o ganar.

Y es que se enfrentan a un Granada que hace cinco jornadas que no gana. Si el Barça está segundo en la tabla a un punto del líder Real Madrid, los nazaríes son penúltimos --segundos por abajo-- con apenas 5 puntos sumados, gracias a un triunfo y dos empates, en lo que va de campaña. Ante el Barça, mucho a ganar y poco que perder.

Los de Paco López no ganan desde que el pasado 26 de agosto tumbaron por 3-2 al RCD Mallorca en el Nuevo Los Cármenes. Desde entonces, derrotas ante Real Sociedad, Girona y Las Palmas y, en las dos últimas jornadas, dos empates en sendos duelos andaluces ante Real Betis y UD Almería.

Para este partido, el técnico granadino no podrá contar con Víctor Díaz ni con Raúl Fernández, lesionados en la rodilla y mano, respectivamente. Pero lo más seguro es que pueda contar con el defensa Jesús Vallejo, que recibió el alta médica esta semana y pudo coger ritmo de entrenamientos.

Posibles Alineaciones:

Granada: Ferreira; Puertas, Miguel Rubio, Torrente, Miquel, Neva; Villar, Gumbau; Bryan, Boyé y Uzuni.

Barcelona: Ter Stegen; Cancelo, Koundé, Christensen, Balde; Romeu, Gündogan, Gavi; Lamine Yamal, Ferran Torres y João Félix.

