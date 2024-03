Sigue en directo en Tiempo de Juego desde las 20:30h el Atlético-Inter y el Dortmund-PSV

La vuelta de Antoine Griezmann y que el partido se juegue en el Metropolitano asoman como las dos razones más sólidas del Atlético de Madrid para creer en la remontada (1-0) en la vuelta de los octavos de final de la Champions League contra el gran estado de forma del Inter, la calidad de Lautaro y la historia de los colchoneros contra el conjunto de Milán. Por otr lado, el Borussia Dortmund buscará sellar su clasificación a cuartos de final de la Champions en su estadio contra el PSV Eindhoven, después de que el compromiso de ida se cerrase con un empate 1-1.

Atlético de Madrid - Inter de Milán (21:00 horas)

El Atlético recupera a su figura, a su futbolista diferencial, a su esperanza en un duelo de tal calibre: Antoine Griezmann, baja los últimos cuatro encuentros por el esguince en el tobillo derecho de grado moderado y del que se ha recuperado justo para liderar el desafío ante el Inter.

Lo necesita el Atlético. También el reencuentro con su mejor versión y la recuperación de sus individualidades para fortalecer un colectivo hoy bajo una duda insistente. Anhela los goles de Álvaro Morata, veinte esta temporada, sólo uno en los últimos diez; la reacción de Rodrigo de Paul o Koke Resurrección, cuyo bajón es evidente; la velocidad, la llegada y la fuerza de Marcos Llorente; la firmeza defensiva; las paradas y la imbatibilidad de Jan Oblak...

Todos ellos formarán desde el inicio contra el Inter en el once de Simeone, que devolverá previsiblemente al carril derecho a Nahuel Molina, otro jugador por debajo de su figura más competitiva; mantendrá en el izquierdo a Samuel Lino; recuperará a Stefan Savic para el puesto de central derecho, aún con José María Giménez de baja y con los errores recientes de Gabriel Paulista, y contará con Axel Witsel, el único salvable en este tiempo, y Mario Hermoso en el resto de la zaga.

Con sólo dos victorias en sus últimos nueve choques (ambos en casa) y con Pablo Barrios ya listo y en el banquillo tras superar un cuadro febril con faringoamigdalitis, esa será la probable proposición inicial de Simeone para la remontada en el Metropolitano. Es su refugio.

Por parte del conjunto italiano, una gestión llevada a la perfección por el italiano Simone Inzaghi que, aprovechando el gran proyecto interista, con la plantilla más larga del fútbol italiano, y su amplio margen de puntos en el campeonato doméstico, 16 sobre la 'Juve', puede permitirse el lujo de rotar con tranquilidad, pues mantiene activos a la gran mayoría de jugadores.

No podrá contar esta vez ni con el austríaco Marko Arnautovic, autor del único tanto en la ida, ni con el brasileño Carlos Augusto, carrilero izquierdo, aunque son dos bajas que no trastocan apenas el planteamiento de este Inter que tiene muy claro a lo que juega y cuyos jugadores son como piezas de un engranaje perfecto.

La única duda de Inzaghi reside en el centro de la zaga, pues tanto el italiano Francesco Acerbi como el neerlandés Stefan de Vrij pueden acompañar al italiano Alessandro Bastoni y a Pavard en la línea de tres centrales habitual. El resto será un once de gala para volver a alcanzar los octavos de Champions League.

Borussia Dortmund - PSV (21:00 horas)

El Dortmund sólo ha perdido uno de sus últimos diez partidos, de manera que llega en una buena situación, aunque su juego no siempre ha sido el ideal. El conjunto alemán no contará con Nico Schlotterbeck, últimamente inamovible en la formación titular, con lo que la pareja de centrales deberá estar formada por Mats Hummels y Niklas Süle. La posibilidad de pasar de una línea de cuatro a una defensa con tres centrales durante el partido también se mantiene, y que Emre Can puede retrasar su posición.

El PSV de Eindhoven acude esperanzado a su encuentro contra el Borussia Dortmund, dada la posible vuelta al campo de Joey Veerman, cuya ausencia ha marcado los resultados del equipo estas semanas. El PSV se enfrenta por cuarta vez en la historia al club alemán, pero aún no ha conseguido ganarle.

Joey Veerman se ha perdido los dos últimos partidos de competición del PSV por problemas físicos, una lesión menor en el muslo, pero al final el entrenador Peter Bosz mantiene la esperanza de un regreso mañana. En el último entrenamiento en Dortmund quedará claro si el seis veces internacional puede salir al campo este miércoles.

