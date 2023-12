Sigue este sábado Tiempo de Juego desde las 13:00h con el Real Madrid-Granada y el resto de partidos

Girona y Valencia abren la jornada del sábado en Montilivi en la jornada 15 de LaLiga, en un partido en el que los de Míchel quieren mantener el pulso con el Real Madrid que juega en el Bernabéu. Los de Carlo Ancelotti se enfrentan al Granada a las 18:30h, en un choque en la que ambos equipos llegan con diferentes dinámicas. El Athletic intentará celebrar por todo lo alto la renovación de Nico Williams ante el Rayo Vallecano a las 16:15h en San Mamés. Y cerrará la jornada el partido de las 21:00h entre Osasuna y Betis. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño desde las 13:00 horas, en COPE.

Girona - Valencia (14:00 Horas)

Girona y Valencia disputan en tierras gerundenses (14.00) un partido al que llegan los locales como colíderes tras haber empatado ante el Athletic, cediendo así el liderato en solitario que ostentaba. Lo recuperaría, al menos momentáneamente, en caso de sumar algún punto; y en el caso de vencer, aseguraría llegar al derbi catalán de la próxima jornada con al menos cuatro puntos de ventaja sobre el Barça.

Por su parte, el Valencia quiere recuperar la senda del triunfo tras sus tropiezos seguidos ante Real Madrid y Celta. Un solo punto logrado de los últimos seis en juego, lo que ha hecho que el equipo de Rubén Baraja pierda comba con puestos europeos, que pues los tiene a cinco puntos. Además, los 'ches' no están cosechando buenos resultados lejos de Mestalla, al no ganar desde la jornada 1 (frente al Sevilla); desde entonces, su bagaje ha sido de tres empates y tres derrotas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Míchel mantiene en duda si podrá contar con Artem Dovbyk, máximo goleador del equipo y que se perdió el duelo ante el Athletic por un golpe en el gemelo. En caso de que el ucraniano no fuera de la partida, Cristhian Stuani volvería a ser la punta de lanza del ataque 'gironí'. Por su parte, Baraja tendrá la importante baja del capitán José Luis Gayà, que no se ha recuperado de unas molestias que arrastraba en el cuádriceps, por lo que parece que el canterano Yarek Gasiorowski ocupará.

Athletic - Rayo (16:15 Horas)

Athetic y Rayo medirán sus fuerzas en San Mamés (16.15). Los rojiblancos quieren asentarse en el quinto puesto de la clasificación, mientras que el cuadro vallecano quiere achuchar en la zona europea. Un partido en el que 'La Catedral' vivirá un ambiente festivo tras consumarse de manera oficial la renovación de Nico Williams, uno de sus mayores baluartes.

Los 'leones' quieren confirmar su buena dinámica en LaLiga, donde vienen de empatar en el campo del colíder Girona y encadenan cuatro citas sin perder. Además, el equipo de Ernesto Valverde es uno de los mejores locales de la competición, perdiendo tan solo un partido en casa desde que comenzara la temporada, habiendo sumado 14 de los últimos 18 puntos en juego en su casa.

?? ????????????????????????



Ernesto Valverde cita a 2?3? jugadores para el partido de mañana frente al @RayoVallecano en San Mamés.#AthleticRayo#AthleticClub ?? pic.twitter.com/lXwIOGHG5l — Athletic Club (@AthleticClub) December 1, 2023

Por su parte, el conjunto entrenado por Francisco Rodríguez está destacando en este primer tercio de curso por su rendimiento a domicilio, pues solo ha caído en su visita al Benito Villamarín. Una solidez fuera de Vallecas cimentada en la defensa, siendo el equipo que menos goles ha encajado fuera de casa (3) y el que más veces ha mantenido la portería a cero lejos de su feudo (5).

En cuanto a la disponibilidad, Valverde recupera a Yuri tras perderse el lateral zurdo los últimos 5 partidos, aunque su presencia en el once es una incógnita. Por su parte, Francisco tendrá a su disposición a toda la plantilla a excepción de Aridane, que continúa arrastrando molestias en el sóleo, por lo que Lejeune, apercibido, y Mumin se postulan como la pareja de centrales.

Real Madrid - Granada (18:30 Horas)

El Real Madrid recibe este sábado al Granada en un duelo correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports 2023-2024, en el que los blancos deberán mantener el nivel de juego y exigencia para seguir en lo alto de la tabla, alargando un magnífico inicio, aunque con múltiples bajas, ante un conjunto nazarí en horas bajas, penúltimo en la tabla, pero que espera dar el impulso necesario en una plaza inexpugnable con su nuevo entrenador.

El Santiago Bernabéu (18.30 horas) acoge el penúltimo partido del Real Madrid en casa de este 2023, un duelo en el que los blancos se juegan seguir arriba. No obstante, el equipo madridista ahora es sinónimo de fiabilidad y seguridad, ya que desde que lamentó la dura derrota en el Metropolitano a finales de septiembre suma 12 encuentros invicto, con 10 triunfos y 2 empates.

Los madridistas atraviesan un momento único de clarividencia, con las ideas claras tanto en ataque, con un Rodrygo estelar y más acertado -ha participado en 10 de los últimos 15 goles de su equipo-, y en defensa, encajando solo un gol en los últimos tres encuentros domésticos.

Gran parte de culpa es de un Antonio Rüdiger motivado y concentrado, pilar de la zaga blanca, y de Andriy Lunin, con el mejor porcentaje de paradas (88 por ciento) de LaLiga, que repetirá en la portería por delante de Kepa Arrizabalaga, ya recuperado.

El encuentro de este miércoles ante el Nápoles en Liga de Campeones fue un gran ejemplo de la dinámica tan positiva que atraviesa el Real Madrid. El triunfo por 4-2 les permitió amarrar el liderato continental, con una demostración de pegada y fortaleza ofensiva que no desactivó al pobre sistema defensivo de los italianos.

La victoria europea reforzó la moral merengue después del contundente 0-3 en Cádiz para volver a la cima de LaLiga EA Sports en la pasada jornada, aunque ahora empatados a 35 puntos con el sorpresivo Girona. Así, el Real Madrid buscará ante el Granada seguir con su buena racha, fieles al compromiso colectivo, que está siendo "la llave" para "mantener la buena dinámica", según Ancelotti, y no perder el liderato, incluso dejar de compartirlo si el conjunto catalán pincha horas antes ante el Valencia.

Todo ello pese al lastre de las lesiones, ya que Ancelotti sigue sin contar, además de Courtois y Militao, con los centrocampistas Tchouameni, Camavinga, Güler y Modric, además de la baja arriba de Vinícius Júnior. Sí estarán disponibles un Jude Bellingham que ha superado sus problemas de tobillo ante el Nápoles y Rodrygo Goes, autor de 6 goles y 4 asistencias en los últimos 4 encuentros del Real Madrid.

Para ampliar una serie de 11 encuentros ligueros invicto en el Bernabéu (9V y 2E), el once titular madridista presentaría rotaciones en la zaga, con oportunidades para Lucas Vázquez, Nacho y Fran García. Para el centro del campo, el técnico italiano deberá elegir entre repetir con Ceballos, o si dar entrada de titular a Joselu, lo que trasladaría a Brahim, fijo por las ausencias, a la parte derecha.

Enfrente estará el 'nuevo' Granada de Alexander Medina, que no gana desde finales de septiembre, su único triunfo del curso, que buscarán en la difícil plaza del Bernabéu (el Real Madrid no pierde desde abril) conseguir un impulso urgente y necesario. Los nazaríes esperan que la llegada del uruguayo al banquillo dé ese aire fresco al proyecto, ahora en horas bajas, penúltimos con 7 puntos (6D y 1E fuera de casa).

La empresa se antoja complicada, teniendo en cuenta que el Granada no vence al Real Madrid desde febrero de 2013, en Los Cármenes, mientras que en el feudo madridista no celebran un triunfo desde 1974 -enlaza 11 derrotas en Chamartín-. Su escasa puntuación apenas dan margen a los andaluces, ya que solo el Almería, único equipo que no ha ganado, está por debajo.

?? ????????????????????????



Estos son los 23 jugadores convocados por Alexander Medina para el #RealMadridGranada. ??????

#?????????????????????? ???? pic.twitter.com/nz9eJZC6gA — Granada CF ???? (@GranadaCF) December 1, 2023

El Granada visitará el Santiago Bernabéu con las bajas de Miguel Rubio y Jesús Vallejo, además de la duda de Gonzalo Villar. La buena noticia para los nazaríes es el regreso de Bryan Zaragoza, el jugador que más regates ha completado en LaLiga EA Sports y un pilar fundametal en el ataque andaluz.

Al estrenarse en el banquillo, el once de Medina es una incógnita, pero todo apunta a que Torrente e Ignasi Miquel formarán como pareja de centrales, con Petrovic, Melendo y Gumbau en la medular, y Uzuni y Boyé acompañando a Bryan.

Posibles Alineaciones

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Nacho, Alaba, Fran García; Valverde, Kroos, Bellingham; Joselu y Rodrygo.

Granada: Ferreira; Ricard, Torrente, Miquel, Neva; Petrovic, Melendo, Gumbau; Bryan Zaragoza, Boyé y Uzuni.

Osasuna - Real Sociedad (21:00 Horas)

Cierra la jornada sabatina el Osasuna vs Real Sociedad en El Sadar (21.00). Los navarros buscan zanjar una racha de cuatro encuentros sin conocer la victoria y en los que tan solo ha sido capaz de sumar un punto, Además, los de Jagoba Arrasate lucen problemas defensivos, encajando 14 tantos en sus últimos seis compromisos de LaLiga.

Enfrente tendrá a una Real Sociedad que viene de empatar sin goles en la Liga de Campeones contra el Salzburgo, con descanso para piezas importantes como Kubo, Merino, Le Normand o Traoré. Unas rotaciones con las que Imanol Alguacil mostró intenciones de priorizar la cita de Pamplona. Además, es un rival propicio para los donostiarras, encadenando 14 partidos sin perder y al que han ganado las últimas cinco veces que se han enfrentado en LaLiga.

DESCÁRGATE LA APP DE 'TIEMPO DE JUEGO' Y SUSCRÍBETE A SUS NEWSLETTERS

'Tiempo de Juego' tiene además su propia app en App Store y Android, donde podrás encontrar las últimas noticias, toda la información sobre el programa, vídeos exclusivos con los colaboradores, los resultados de las principales competiciones y los programas deportivos que sólo podrás escuchar en COPE.es. También está disponible de forma gratuita en iPhone y Android la app de COPE con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias y la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil.

Y si quieres recibir diariamente la mejor información del mejor equipo de Deportes, suscríbete a nuestras newsletters. En primer lugar debes registrarte en nuestra web. Para ello, tienes que pinchar en el icono de registro que podrás encontrar en la parte superior de COPE.es, tanto en su versión PC como en móvil. Para registrarte basta sólo con facilitar tu correo electrónico. También puedes acceder con tu perfil en Facebook. Una vez registrado, accede a la opción "Newsletters" de tu perfil y selecciona aquellas a las que quieres suscribirte de manera gratuita. Una vez hecho esto, las recibirás en tu email. En la misma categoría podrás darte de alta en nuevas newsletters o darte de baja en las que ya no quieras recibir.

Estar ahora más cerca de Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Juanma Castaño es más sencillo que nunca gracias a las newsletters de COPE. Para no perderte nada de tu radio favorita e informarte de lo que pasa en el mundo del deporte a través de los comunicadores más influyentes de la radio española.