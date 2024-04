Sigue este domingo en Tiempo de Juego desde las 12:00h el Clásico y el resto de la jornada

La Real Sociedad visita este domingo al Getafe el Coliseum con el objetivo de asentarse en zona de Liga Europa (14.00 horas), en una trigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports en la que el Valencia tratará de seguir apurando sus opciones continentales en casa de un Almería casi sentenciado (16.15 horas).

Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama desde las 12:00 horas, en COPE.

Getafe - Real Sociedad (14:00 Horas)

La Real Sociedad visita este domingo al Getafe el Coliseum con el objetivo de asentarse en zona de Liga Europa (14.00 horas). Los de Imanol Alguacil saben que no pueden relajarse, ya que una derrota este domingo unido a un triunfo del conjunto 'che' -que les ganó 0-1 en el partido de la primera vuelta- les haría caer al séptimo puesto.

Mientras, el Getafe parece estar en tierra de nadie, décimo con 39 unidades. Su puntuación actual, 14 puntos por encima de la zona de descenso, le ha garantizado virtualmente la salvación, pero Europa, a ocho, es una empresa complicada.

Ahora, los de José Bordalás, con solo un triunfo en las últimas siete fechas ligueras, esperan dejar atrás la derrota frente al Sevilla (0-1) y el empate ante el Rayo Vallecano (0-0) de las pasadas jornadas para recobrar el pulso en el campeonato doméstico.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El cuadro azulón no podrá contar con los lesionados Mauro Arambarri, Borja Mayoral, Domingos Duarte y Carles Aleñá, a los que se ha unido un Juan Iglesias que ha sido operado del hombro, mientras que los 'txuri urdin' lamentarán las ausencias por sanción de Martín Zubimendi y de Igor Zubeldia y las de Martín Merquelanz, Aihen Muñoz, Carlos Fernández y Brais Méndez, todos por lesión.

Almería - Villarreal (16:15 Horas)

La UD Almería, con el descenso virtualmente certificado, tiene ante sí el reto de que llegue la primera victoria en el Power Horse Stadium, después de una aciaga temporada en la que saldó el trance de ganar fuera en Las Palmas, pero enfrente tendrá a un rival como el Villarreal, que está obligado a sumar de tres para mantener sus opciones europeas.

La cita del domingo llega con el buen sabor, de escasa validez, del empate conseguido en el Reale Arena (2-2) como consecuencia de no dejar de competir, aunque con la rémora de las concesiones, como ha sucedido a lo largo de la temporada.

El técnico madrileño Pepe Mel tiene ausencias para el domingo, como es la lesión a última hora de Édgar González, que trastoca los planes de la recuperación del mexicano César Montes, que en San Sebastián estuvo, pero no en condiciones de participar en el once.

Para recibir al Villarreal, la ausencia del barcelonés, que podría encajar tanto en el centro de la zaga como en el centro del campo, obliga a que el mexicano forme pareja con Chumi en el centro de la zaga.

El Villarreal afronta el partido con la idea de seguir peleando por una plaza europea, a pesar de la extrema dificultad para lograrla, ya que los castellonenses están al límite y cualquier derrota los puede dejar ya casi descartados.

Sin embargo, el técnico Marcelino García Toral insistió este viernes que el objetivo es el de competir hasta el último momento esperando algún error de sus rivales y quiere evitar que su equipo se deje ir, por lo que asegura que van a seguir compitiendo sea cual sea la situación.

En el capítulo de ausencias, siguen fuera del equipo los habituales Denis Suárez, Eric Bailly, Yeremy Pino y Juan Foyth por lesión, a los que esta jornada se suman los sancionados Raúl Albiol y Santi Comesaña.

Además, el Villarrreal tienen en este partido cuatro jugadores apercibidos de sanción, como son los casos de Dani Parejo, Alfonso Pedraza, Yeremi Pino y Álex Baena

Alavés - Atlético (18:30 Horas)

Eliminado el martes el Atlético de Madrid de la Liga de Campeones, Diego Simeone encara su enésima revalida, tan constante en los últimos tiempos, enfrentado en Mendizorroza al Alavés, a su hijo Giuliano y a la peor versión visitante de su propio equipo, mientras surge la ocasión de alejar al Athletic a seis puntos.

El 1-1 ante el Granada del conjunto bilbaíno, al que recibirá la próxima semana en el Cívitas Metropolitano, ofrece de repente un beneficio mucho más grande del que se presuponía en esta jornada, siempre que sea capaz de vencer en Vitoria para reafirmar su cuarta plaza, agrandar su ventaja y sentirse más cerca de su objetivo ya único.

Necesita ganar en Vitoria… contra Giuliano Simeone. Cedido por el Atlético, ya recuperado de la grave lesión sufrida el pasado verano, será un duelo padre contra hijo, un momento muy especial en Mendizorroza, aunque el delantero apunta a la suplencia para recibir al equipo madrileño, al bloque de Simeone, que compite de nuevo contra las dudas.

Es una incógnita este Atlético. Nada fiable. Diez derrotas en sus últimos 16 salidas en competiciones oficiales, con apenas tres triunfos; tres partidos perdidos en sus últimos cuatro desplazamientos o cinco en los siete más recientes remarcan la montaña rusa por la que se mueve: imponente en casa, con 43 de 48 puntos; decepcionante fuera, con 18 de 45.

Nunca antes el Atlético de Simeone había sufrido más derrotas, 11, que victorias, 7, como visitante. Tampoco encajaba tantos goles. Ni menos aún transmitía tal sensación vulnerable e imprevisible.

Rebajada su pegada arriba (Griezmann ha marcado tres goles en los últimos 14 choques y Morata encadena siete sin batir la portería rival, con solo un tanto en sus últimos 16 duelos, cuando antes de todo eso contaban 27 goles entre los dos este ejercicio), nada disimula la desfiguración defensiva de los rojiblancos.

Posibles alineaciones:

Alavés: Sivera; Gorosabel, Marín, Abqar, Javi López; Rioja, Guevara, Blanco o Benavídez, Guridi, Vicente; y Samu.



Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Savic, Giménez, Azpilicueta, Lino; De Paul, Koke, Barrios; Griezmann y Correa.

Real Madrid - Barcelona (21:00 Horas)

Sentencia o resurrección. El clásico del Santiago Bernabéu presenta al Real Madrid, con ocho puntos de ventaja y la resaca emocional de eliminar al City en su casa con una nueva gesta europea, la oportunidad de dar el golpe final a LaLiga, ante un Barcelona golpeado en su moral tras ser remontado y eliminado por el PSG en la 'Champions', que debe responder ante la obligación de ganar al líder.

Es el último aliento por LaLiga. El del Real Madrid para cerrarla. Distanciarse once puntos en caso de triunfo con 18 por jugarse tras el clásico. La opción para centrarse en el reto de conquistar la decimoquinta tras tumbar al vigente campeón, el Manchester City, con la proeza del Etihad. Lanzado por el subidón de la tanda de penaltis que premió el ejercicio de resistencia. Con una incógnita por despejar en el gran desgaste físico.

Porque Carlo Ancelotti no tiene en mente cambios. Más allá del obligado en el carril izquierdo si opta por la precaución con Ferland Mendy que no completó el último entrenamiento. O de la inclusión, fresco de piernas, de Aurélien Tchouaméni, ausente en Mánchester por sanción, como central o mediocentro. Si es en la defensa, Nacho Fernández podría caer al lateral izquierdo donde aparece Fran García como principal opción con un argumento de peso en su contra, la falta de ritmo competitivo. Ni un solo minuto en un mes, apenas 23 minutos en los dos últimos meses.

La firmeza del Real Madrid en LaLiga, enlazando 25 jornadas sin perder, con una única derrota en la visita al Cívitas Metropolitano. El mejor local sin caer en una sola ocasión en el Bernabéu, donde cedió dos empates en quince encuentros. Argumentos de peso en favor del líder que, sin embargo, llega más condicionado en el físico que su eterno rival.

Un precedente en el que Ancelotti desvió la mirada a la 'Champions', probando de inicio con Luka Modric como falso 9, recibió un 0-4, ya con Xavi Hernández al mando del Barcelona. Le invita a no realizar cambios y apostar por la continuidad ante un rival que no ha perdido . Pese a la tentación de pensar ya en el Bayern Múnich por la amplia ventaja en Liga. Optará por buscar la sentencia para ya rotar en las próximas jornadas.

Con Andriy Lunin en pleno esplendor tras ser el héroe en Mánchester con su firmeza y las dos paradas en la tanda de penaltis, el regreso de Tchouaméni y la confianza en la vuelta de la mejor imagen de Jude Bellingham en un día especial. Dio el triunfo en el clásico de la primera vuelta con un estreno a lo grande. Un doblete que volteó el marcador. Estancado en los 20 tantos en su temporada desde el 10 de febrero, quiere volver a ser decisivo en un ataque con Vinícius, que hizo un triplete en el último clásico en la Supercopa, y Rodrygo Goes, reconciliado con el papel de goleador.

También el último aliento del Barcelona que no puede permitir que la desventaja aumente a once puntos con 18 por disputarse cuando salga del Bernabéu. Con el único objetivo de reabrir la lucha por el título, llega más exigido a la cita. No solo por su situación en el campeonato, sino por la necesidad de responder a la reciente eliminación en los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Paris Saint-Germain (1-4), tras desaprovechar una ventaja de dos goles en la eliminatoria, en un encuentro en el que pagó sus errores defensivos.

Todo lo que no sea una victoria, a poder ser por más de dos goles para recuperar el golaveraje particular después de perder el duelo de la primera vuelta (1-2) en noviembre, dejará al equipo de Xavi Hernández sin ningún objetivo en la temporada más allá de asegurar su participación en la próxima edición de la 'Champions'.

"Le tenemos todo el respeto del mundo al Real Madrid."



- ???????? ??????????????????? pic.twitter.com/K7f6anY4Nl — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 20, 2024

Con todo, el Barça también tiene razones para la esperanza, ya que el cuadro catalán ha sumado 26 de 30 puntos posibles en LaLiga y es el único equipo de la competición que sigue invicto como visitante, con nueve victorias y seis empates.

El Barcelona ha perdido los tres últimos clásicos, aunque de manera muy distinta: arrollado en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey del curso pasado (0-4), superado en el encuentro liguero de la primera vuelta tras marcar primero y dominar el juego (1-2), y barrido en la Supercopa de España (4-1).

En este último enfrentamiento, los de Xavi, descoordinados en la presión y tibios en el área, fueron acribillados por las transiciones del Real Madrid y se vieron sorprendidos por la posición interior de Vinicius, que neutralizó la estrategia del técnico egarense de desplazar a Ronald Araujo, su mejor marcador, al lateral derecho.

Esta vez se espera que el uruguayo forme en el eje de la zaga en una alineación que presentará pocos cambios respecto al once del jueves contra el PSG, con la principal incógnita de si Sergi Roberto y Andreas Christensen regresarán al centro del campo en detrimento de Pedro González 'Pedri' y Frenkie de Jong para dar equilibrio al equipo.

El Barcelona deberá recuperar la solidez defensiva que le había caracterizado en los últimos tiempos, mientras que en ataque sus opciones pasarán, en gran medida, por el desequilibrio de Lamine Yamal y el buen momento de Raphinha, que ha marcado cuatro goles en los últimos cuatro partidos. Xavi contará con las únicas bajas por lesión de Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Alejandro Balde, mientras que recuperará a Íñigo Martínez, Joao Cancelo y Robert Lewandowski, que se perdieron el último duelo liguero contra el Cádiz por sanción.

Posibles alineaciones:

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Fran García; Tchouaméni, Kroos, Fede Valverde, Bellingham; Vinícius y Rodrygo.

Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsí, Cancelo; Christensen, De Jong; Gündogan, Raphinha; Lamine Yamal y Lewandowski.

DESCÁRGATE LA APP DE 'TIEMPO DE JUEGO' Y SUSCRÍBETE A SUS NEWSLETTERS

'Tiempo de Juego' tiene además su propia app en App Store y Android, donde podrás encontrar las últimas noticias, toda la información sobre el programa, vídeos exclusivos con los colaboradores, los resultados de las principales competiciones y los programas deportivos que sólo podrás escuchar en COPE.es. También está disponible de forma gratuita en iPhone y Android la app de COPE con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias y la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil.

Y si quieres recibir diariamente la mejor información del mejor equipo de Deportes, suscríbete a nuestras newsletters. En primer lugar debes registrarte en nuestra web. Para ello, tienes que pinchar en el icono de registro que podrás encontrar en la parte superior de COPE.es, tanto en su versión PC como en móvil. Para registrarte basta sólo con facilitar tu correo electrónico. También puedes acceder con tu perfil en Facebook. Una vez registrado, accede a la opción "Newsletters" de tu perfil y selecciona aquellas a las que quieres suscribirte de manera gratuita. Una vez hecho esto, las recibirás en tu email. En la misma categoría podrás darte de alta en nuevas newsletters o darte de baja en las que ya no quieras recibir.

Estar ahora más cerca de Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño es más sencillo que nunca gracias a las newsletters de COPE. Para no perderte nada de tu radio favorita e informarte de lo que pasa en el mundo del deporte a través de los comunicadores más influyentes de la radio española.