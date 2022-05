Sigue este sábado desde las 15:00h 'Tiempo de Juego' con la final de la Champions League

El retorno del rey en la final de las cuentas pendientes. Podrás seguir la final de la Liga de Campeones en Tiempo de Juego desde las 15:00 de la tarde con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.

LIVERPOOL - REAL MADRID (21:00 horas)

El Real Madrid y el Liverpool pelearán por el título de la Liga de Campeones 2021-2022, una final que acoge el Stade de France y que se presenta igualada por el estado de forma de ambos equipos, protagonistas en los últimos años en la máxima competición continental.

Todo lo que no sea el once que adelantó Miguel Ángel Díaz, en Deportes COPE, sería una auténtica sorpresa. El once de Ancelotti está más que definido. Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Valverde, Vinicius y Benzema. Hay 26 jugadores del conjunto blanco en París. El técnico italiano tendrá que hacer tres descartes.







Por su parte, Melchor Ruiz eligió, en Deportes COPE, a las once jugadores del Liverpool que saltarán al césped de Saint-Dennis. El técnico Jürgen Klopp tenía muchas dudas, pero parece que todas se han resuelto positivamente para el equipo inglés.

Thiago Alcántara ha trabajado por segundo día consecutivo con el grupo y es la principal duda del Liverpool. Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Konaté o Matip, Robertson; Henderson, Keita, Thiago o Fabinho; Salah, Mané y Luis Díaz.





