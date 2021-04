Sigue este sábado desde las 13:00h 'Tiempo de Juego' con el Elche-Atlético y el Real Madrid-Osasuna

El Real Madrid busca olvidar su partido en Stamford Bridge con tres puntos claves ante Osasuna. Huesca y Eibar vivirán este sábado dos partidos muy importantes de cara a su supervivencia en LaLiga Santander. El Atlético recupera la iniciativa al frente del campeonato. Podrás seguirlo en Tiempo de Juego desde las 13:00 de la tarde con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.



EIBAR - ALAVÉS (14:00 horas)

Los 'armeros', obligados, en el derbi ante un Deportivo Alavés que llega a Ipurua en apuros, pero en un evidente mejor estado de ánimo que los locales. Al Eibar se le ha 'olvidado' lo que es ganar. No lo hace desde el pasado 3 de enero y acumula ya 17 jornadas sin hacerlo.



La llegada de Javi Calleja ha revitalizado a un Alavés que continúa en problemas. Pozo por lesión y Recio por sanción son baja en los locales, mientras que Duarte y Pellistri, por problemas físicos, y Javi López, expulsado ante el Valencia, lo son en los visitantes.

ELCHE - ATLÉTICO (16:15 horas)

El Atlético de Madrid afronta este sábado la primera de las cinco 'finales' hacia el título liguero, aliviado por el tropiezo del Barça contra el Granada que le mantiene en el liderato de LaLiga Santander y frente a un Elche 'guerrero' desde el retorno de Escribá que pugna por lograr la permanencia.



Simeone, con la baja a última hora del lateral brasileño Renan Lodi, obligará al técnico argentino a mover su puzzle defensivo. Mario Hermoso es el mejor colocado para suplir esa ausencia si opta por un dibujo de 4-5-1, con Luis Suárez como ariete. Fran Escribá no podrá contar por lesión con el lateral Mojica y cuenta con la duda del delantero Guido Carrillo, se enfrenta a su pasado más glorioso.

HUESCA - REAL SOCIEDAD (18:30 horas)

El Huesca, a tres puntos de la salvación, recibirá también bastante necesitado en El Alcoraz a una Real Sociedad que pelea por defender su quinta plaza que da acceso a competición europea. Escriche es baja por sanción y vuelve una pieza clave atrás como Pablo Maffeo. La buena noticia para Alguacil es la vuelta de Silva, mientras sigue Merino sigue de baja para un once donde la novedad podría ser Januzaj.

REAL MADRID - OSASUNA (21:00 horas)

El Real Madrid buscará tres puntos claves ante Osasuna para continuar enganchado en la carrera por el título de LaLiga Santander, para lo que necesita recuperar su mejor versión y no tener la cabeza más en Londres. Zidane podría optar por dar descanso a algunas de sus piezas claves para medirse al rocoso conjunto de Jagoba Arrasate.



El duelo ante el Chelsea dejó además una nueva baja en el tormento de lesiones que está viviendo el Real Madrid, que ha vuelto a perder a Dani Carvajal. Tampoco estará el capitán Sergio Ramos, que pese a entrenarse con sus compañeros esta semana, no fue incluido en la lista de convocados y parece guardarse para el Chelsea.



Zidane podrá elegir tanto si opta por tres centrales, como si lo hace por dos con Marcelo y Odriozola a los costados. Militao, Nacho y Varane ocuparán el resto de puestos.



Las molestias lumbares impiden al delantero argentino Calleri llegar a una cita para la que Jagoba Arrasate podría mover de nuevo su once y a la que llega también con la ventaja que le da el haberlo podido preparar con tiempo durante esta semana.

