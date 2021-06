Sigue este sábado desde las 15:00h en 'Tiempo de Juego' la fase de ascenso a LaLiga Santander y Roland Garros

Almería y Girona dirimen este sábado la vuelta de las semifinales del play-off de ascenso a Primera División en un duelo en el que los locales se aferran a la épica en busca de la gesta de superar el 3-0 que los gerundenses traen de ventaja de la ida disputada en Montilivi.



Rafa Nadal se medirá en el tercer partido en París con el británico Cameron Norrie. Lo podrás seguir en Tiempo de Juego desde las 15:00 horas.





ALMERÍA - GIRONA (21:00 horas)

El Girona tiene muy cerca el billete para la final del 'playoff' de ascenso a la Liga Santander tras el 3-0 logrado en Montilivi el pasado miércoles. Francisco podría dar continuidad al mismo once que alineó hace tres días, aunque sin dejar de lado algún posible recambio en función de cómo trascurra la eliminatoria.



Aketxe, que no jugó de inicio en Girona pero que hizo un buen partido en Gijón, podría entrar en el once en detrimento de Joao Carvalho; y también cabe la posibilidad de que el técnico almeriense apueste por una defensa con tres centrales.



Los locales, además, jugarán sabiendo que no hace falta lograr cuatro goles para eliminar al Girona, pues un 3-0 tras la prórroga les lleva directos a la final sin necesidad de penaltis dada su mejor posición en la Liga regular.

Estadio de los Juegos del Mediterráneo, feudo de la UD Almería.

Nadal buscará el pase a octavos contra el británico Cameron Norrie, 45 del ránking de 25 años, que nunca ha superado la tercera ronda de un grande, y que venció al sudafricano Lloyd Harris por 4-6, 6-3, 6-3 y 6-2 y que ha perdido los dos duelos anteriores contra el español, ambos este mismo año, en el Abierto de Australia y en Barcelona.





