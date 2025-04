El presidente del Leganés explica el por qué no ha alzado la voz por el arbitraje del Bernabéu, tal y como lo pidió su entrenador

El pasado sábado, Borja Jiménez, entrenador del Leganés, mostró su confianza en el estamento arbitral y calificó como "mala suerte" los errores del colegiado González Fuertes durante el partido ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, aunque, a la vez, pidió a su club que hiciera “algo al respecto” siguiendo “la dinámica de todos los clubes que alzan la voz” porque sería algo “positivo” para ellos.

“No voy a protestar hoy otra vez. A ver si tenemos suerte con los sorteos. Lo dije el viernes y lo digo por activa y por pasiva, los que estamos abajo o ahí arriba tienen poco derecho a quejarse. Confío mucho en el estamento arbitral, pero hemos tenido mala suerte. Ojalá el club haga algo al respecto”, dijo en sala de prensa.

“Me refiero a seguir la dinámica de todos los clubes, que alzan la voz e ir en la misma línea. Eso es positivo para nosotros”, añadió.

respuesta del club

Minutos después de la rueda de prensa de Borja Jiménez, el Leganés, a través de sus redes sociales, sí que mostró algo su malestar por el arbitraje de González Fuertes y puso un post haciendo también referencia al cambio de hora que tuvimos en la madrugada del sábado al domingo.

"Y encima hoy nos roban también una hora…Seguimos luchando, pepineros", fue el mensaje del equipo pepinero.

palabras del presidente

En la mañana de este martes, el Leganés ha presentado a su nuevo director deportivo Andrés Pardo, procedente del Real Madrid.

En la presentación estuvo el presidente del equipo del sur de Madrid, Jeff Luhnow, y explicó en los siguientes términos el por qué no mostraron más su enfado contra el arbitraje de González Fuertes, tal y como solicitó su entrenador en sala de prensa.

"Mi política es que cuando identificamos un error o algo que no nos gusta, comunicar eso en privado a la gente que tiene el rol. Tenemos comunicación con la federación, pero no ponemos anuncios en redes sociales porque desde mi experiencia eso no ayuda. El club ha tenido experiencia en el pasado cuando ha hecho eso y no le ha beneficiado", afirmó

"Todos tenemos nuestra opinión sobre si fueron errores o no. Yo tengo la mía personal, he visto lo que ocurrió. Los árbitros tienen un trabajo muy difícil, tienen que tomar decisiones rápidas. Siempre habrá errores y cosas que se harán bien. Respetamos su trabajo y, si tenemos quejas, lo comunicaremos en privado. Hablé con Borja sobre este tema, entiendo la emoción después de un partido cuando sientes que las decisiones no han sido buenas", añadió.