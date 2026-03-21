El presidente de honor del Bayern empieza a hablar del duelo ante el Real Madrid: "No juega tan bien al fútbol, pero..."

Uli Hoeneß, presidente de honor del FC Bayern, ha vuelto a hacer gala de su contundencia verbal. Durante un acto en la Frankfurt School of Finance & Management, Hoeneß analizó el próximo enfrentamiento de Champions League contra el Real Madrid, además de otros temas de actualidad. El evento, que reunió a figuras como Karl-Heinz Körbel, Fredi Bobic y Armin Veh, rendía homenaje a Wolfgang Steubing, expresidente del consejo de supervisión del Eintracht Frankfurt.

Sobre la eliminatoria contra el equipo blanco, Hoeneß se mostró optimista pero cauto. "Cuando juegas contra el Real Madrid en cuartos de final, no puedes decir que vas a ganar la Champions League. Sería totalmente presuntuoso", admitió. Sin embargo, considera que el Bayern tiene una gran oportunidad: "A nivel de juego, hace mucho que no teníamos tantas posibilidades como este año".

El directivo bávaro profundizó en su análisis del conjunto español, dejando un recado sobre su estilo. "El Real Madrid no juega tan bien al fútbol, pero son excepcionales en sus rutinas y están en plena forma en el momento justo", declaró. Según Hoeneß, el equipo de Ancelotti sufre en la competición doméstica, "pero pueden vivir de su enorme experiencia".

Guerra abierta a los agentes

Uno de los temas más espinosos que abordó fue el papel de los representantes, que el año pasado generaron 1.167 millones de euros en comisiones. Hoeneß fue tajante al respecto: "Hay muchos asesores serios y hay muchos estafadores".

El presidente de honor del Bayern insistió en la necesidad de poner límites a las comisiones desorbitadas. "Debemos conseguir apartar a los estafadores. No puede ser que por tres almuerzos se lleven diez millones", afirmó. Hoeneß adelantó que el club está trabajando en un plan para no tolerar más esta situación.

El valor real de Harry Kane

Hoeneß también defendió el fichaje de Harry Kane, por el que el Bayern pagó cerca de 100 millones de euros. "Muchos pensaron: 100 millones, están locos. Por cierto, yo también", confesó. "Hoy lo compraría por 150 millones", sentenció.

Para Hoeneß, el valor del delantero inglés va más allá de los goles. "Harry Kane es un buque insignia en todo el mundo, un buen personaje, un modelo para nuestros jóvenes de 18 años", explicó. Destacó su capacidad para guiar a los más jóvenes del vestuario.

Un 'dardo' para el Eintracht

Finalmente, Hoeneß se dirigió indirectamente a la directiva del Eintracht Frankfurt, presente en la sala, con un consejo sobre su política de fichajes. "Personalmente, no soy muy partidario de vender a los buenos jugadores. El FC Bayern es un club comprador, no un club vendedor", argumentó. Para él, esa es una de las claves del éxito a largo plazo.