Sentencia histórica en Estados Unidos que puede suponer un terremoto en el deporte de todo el mundo

Sentencia histórica en Estados Unidos que puede hacer saltar por los aires la concepción del deporte tal y cómo lo conocemos. Y es que las universidades podrán pagar directamente a sus deportistas y a los jugadores de sus equipos. Una decisión judicial que supone un enorme cambio que hace temblar a las canteras del resto del mundo.

El deporte universitario en Estados Unidos es muy popular, especialmente en el fútbol americano y el baloncesto. Los partidos de la NCAA de ambas disciplinas no tienen nada que envidiar en cuanto a público y visualizaciones a los de la NBA y la NFL. Los deportistas son estrellas desde que están en el 'college', pero hasta la fecha habían sido considerados 'amateur' y no cobraban, al menos no directamente de las universidades.

Cordon Press Aday Mara, joven promesa del baloncesto español que milita en la NCAA

En 2021 se dio un paso más al permitir los contratos de patrocinio. Las grandes estrellas podrían percibir un salario de las marcas lo que abrió aún más las opciones a las universidades de reclutar jóvenes talentos. Por ejemplo, en los últimos años se han ido a jugar al baloncesto en Estados Unidos grandes talentos españoles como Aday Mara.

Ahora, con esta decisión, las universidades podrán pagar directamente convirtiendo estas competiciones en un negocio y dejando de lado la formación de los jóvenes. Un hándicap para las canteras del resto del mundo a las que pueden robar un talento que multiplicará sus ingresos en los Estados Unidos.

El acuerdo judicial contempla una indemnización total de 2.800 millones de dólares a abonar durante los diez próximos años como compensación a deportistas que compitieron en la NCAA en algún momento desde 2016 y hasta 2024. Respecto al presente y al futuro, las universidades tendrán una cantidad máxima cada año para pagar a sus deportistas, algo similar al límite salarial que existe en ligas como la NBA

Ese límite anual en la NCAA estará establecido en torno a los 20,5 millones de dólares por universidad para la temporada 2025-2026, pero se espera que crezca según avancen los años. Estos pagos directos a los deportistas no sustituirán a otras remuneraciones que ya tenían hasta ahora como las becas o los acuerdos de patrocinio.