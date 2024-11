La intrahistoria del 'no fichaje' de Nico Williams por el Barça: "Me mandaban mensajes sin parar..."

Los hermanos Williams fueron los protagonistas este miércoles 6 de noviembre del programa de David Broncano en TVE. La Revuelta consiguió llevar a su teatro a dos de las estrellas de LaLiga que dejaron una entrevista repleta de humor y momentos divertidos en la que Nico, el pequeño, desveló los contactos que tuvo este verano con el Barcelona y por qué no acabó vestido de azulgrana.

Y es que tras realizar una Eurocopa portentosa, con gol incluido en la final, el extremo se convirtió en el objetivo prioritario del Barça. Sin embargo, acabó quedándose en el Athletic de Bilbao tras hablar con su familia.

“Ahora que ya se me ha desvinculado todavía me siguen llegando mensajes de lo del Barça. Hay gente que me dice 'vente al Barça' y otros me dicen 'ya no te necesitamos'", desveló Nico Williams. "Yo llegué a leer una noticia de que nuestros padres se habían separado porque mi hermano no había decidido irse al Barça, imagínate las noticias random que hay", añadió su Iñaki que aseguró que nunca se quiso meter en su decisión.

“Encima Lamine, Balde y toda esta gente no ayudaba. Me decían 'vente ya' 'vente ya'. Y yo les respondía 'ya os diré, ya os diré'. No desvelé nada, solo hablé con la familia y ya está", reconoció el internacional español.

También fueron preguntados por Marc Cucurella y su polémica frase sobre la filosofía del Athletic a la que restaron importancia con humor: "Hubo gente picada, pero se sabe que era en coña, los de Bilbao nacemos donde queremos, míranos a nosotros".