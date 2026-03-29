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1ª RFEF

"Moriréis todos siendo españoles": el pique entre los seguidores del CE Europa y el guardameta del Algeciras

El guardameta Iván Moreno se encara con varios aficionados del club catalán durante la segunda mitad del tenso partido de Primera RFEF

Momento de enganchón del portero del Algeciras con los aficionados del CE Europa

Momento de enganchón del portero del Algeciras con los aficionados del CE Europa

Redacción Deportes

Publicado el

1 min lectura

El partido de Primera RFEF entre el CE Europa y el Algeciras CF, que ha terminado con una contundente victoria visitante por 0-3, ha estado marcado por la tensión vivida en las gradas. El portero del Algeciras, Iván Moreno, tuvo un momento de enganchón con los aficionados locales después de recibir varios insultos durante la segunda mitad del encuentro.

El momento de máxima tensión llegó cuando el guardameta visitante, después de recibir esos improperios se dirigió a los aficionados con frases como "moriréis todos siendo españoles" y "todos vosotros sois españoles".

La controversia no se ha detenido ahí. Según la información original y que publica el medio betevé, el portero también ha retado a los seguidores a verse las caras junto al autobús de su equipo una vez finalizado el partido.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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