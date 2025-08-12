masters 1000 cincinnatti
La curiosa reacción de una tenista y del público ante los llantos de un bebé en el Masters 1000 de Cincinnati
Durante un partido, Emma Raducanu interrumpió el juego por el llanto de un bebé, provocando que el público le diera la razón.
La tenista británica Emma Raducanu protagonizó un momento curioso durante su partido contra Aryna Sabalenka en el torneo de Cincinnati. Mientras se disputaba el encuentro, un bebé en la grada comenzó a llorar de forma constante, lo que llevó a Raducanu a expresar su incomodidad. El juez de silla le preguntio: “¿Quiere que saque a un niño del estadio?”, mientras el público le daba la razón a la tenista inglesa. A pesar del incidente, el partido continuó con normalidad y terminó con la victoria de Sabalenka, dejando fuera a la británica.
EL CURIOSO MOMENTO PROTAGONIZADO POR RADUCANU
Raducanu, que buscaba avanzar a las rondas finales del campeonato, no pudo encontrar su mejor versión ante una rival sólida y poderosa. El ruido de fondo, aunque breve, se sumó a las dificultades que ya estaba enfrentando en la pista, especialmente con el saque y la consistencia en los peloteos largos.
El ambiente en Cincinnati se mantiene intenso, tanto dentro como fuera de las pistas, en una semana marcada por altas temperaturas, emociones deportivas y anécdotas que demuestran que, en el tenis, cualquier detalle puede convertirse en protagonista inesperado.