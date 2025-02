De Marcos cuelga las botas: "Iñaki no me dediques ningún gol"

El futbolista Oscar de Marcos ha anunciado este miércoles a sus compañeros del Athletic Club que al final de esta temporada "colgará las botas" después de 16 campañas en el primer equipo rojiblanco, según anunció la entidad bilbaína.

De Marcos, que igualó el pasado domingo a Muniain como segundo jugador con más partidos en la historia del Athletic (560), ha escogido este momento "para centrarse con todos los sentidos y más fuerza en los ilusionantes objetivos deportivos del equipo", cuarto en LaLiga y en octavos de final de la Europa League.

De Marcos, de 35 años, fichó por el Athletic en el verano de 2009 procedente del Deportivo Alavés y debutó con el equipo rojiblanco a las órdenes de Joaquín Caparrós el 6 de agosto de ese mismo año en un choque europeo frente al Young Boys suizo disputado en Berna.

En sus 16 campañas en el conjunto vasco, el de Laguardia acumula por ahora 428 partidos de Liga, 53 de Copa, 8 de Liga de Campeones, 63 de Europa League y otros 8 de Supercopa en los que ha anotado 39 goles. Todas estas cifras colocan también a De Marcos en lugares destacados en otras listas históricas del Athletic ya que es cuarto en la de partidos ligueros (428) y segundo en la de encuentros europeos (71) por detrás de Markel Susaeta (75).

El anuncio de De Marcos

El Athletic ha colgado en sus redes sociales el momento en el que su capitán, entre lágrimas, informa en Lezama a sus compañeros y a los trabajadores de la salida del club: "Os lo he dicho durante toda la temporada que esta va a ser la última después de muchos años. No ha sido fácil por el día a día que tenemos aquí. Me he sentido un privilegiado, tengo muy buenos amigos aquí para siempre y eso se complicado conseguirlo en otros equipos. Me quedan tres meses que son increíbles, pero no quiero homenajes todos los fines de semana. Iñaki, tú que me quieres mucho, si metes un gol no me lo dediques. Hasta el último día quiero dar todo como he dado siempre.

He elegido este momento porque si vamos pasando rondas en Europa quería que estuviéramos centrados en algo muy ilusionante y en LaLiga. Y si fuera mal tampoco quería decirlo después de caer y que se asociara una cosa a la otra. He cumplido todos los sueños en estos 16 años y puestos a soñar me quedaría uno y sois vosotros el que podéis cumplirlo. Os quiero mucho".