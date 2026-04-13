FÚTBOL | MUNDIAL 2026
Carlos Queiroz, nuevo seleccionador de Ghana
El portugués liderará la selección ghanesa en el próximo Mundial 2026
Javier Jurado
Publicado el
1 min lectura
La selección de Ghana ha comunicado este lunes la contratación de Carlos Queiroz como nuevo entrenador.
"El experimentado entrenador portugués liderará a Ghana en la Copa Mundial de la FIFA 2026, con una dilatada experiencia internacional, también como seleccionador nacional", ha anunciado la Federación de Ghana de fútbol en un breve comunicado.
Queiroz, de 73 años, viene de llevar las riendas de las selecciones de Omán hasta el pasado 19 de marzo. Anteriormente, dirigió las selecciones de Catar, Irán, Egipto, Colombia, Irán y Portugal.
Ghana se enfrentará en la fase de grupos del Mundial 2026 a Panamá, Inglaterra y Croacia, en el grupo L.
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Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
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