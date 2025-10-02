EUROPA LEAGUE
El portero del Lille detiene tres penaltis consecutivos en Roma
El equipo francés venció 1-0 en Italia y su portero Berke Ozer fue el héroe del triunfo con sus tres paradas a menos de diez minutos para el final.
Agencia EFE
Publicado el
1 min lectura
El portero turco del Lille, Berke Ozer, lideró el asalto (0-1) del conjunto francés al Olímpico de Roma, tras detener tres penaltis consecutivos a menos de diez minutos para la conclusión del encuentro.
Dos de ellos se los paró al delantero ucraniano Artem Dovbyk, exjugador del Girona, que tardará mucho tiempo en olvidar al cancerbero del Lille, quien adivinó dos veces sus intenciones.
En el primer lanzamiento, Ozer se adelantó al futbolista ucraniano, lo que llevó al colegiado a repetir hasta en tres ocasiones la pena máxima. El segundo lanzamiento también se lo detuvo el guardameta del Lille a Dovbyk y el tercero no logró anotarlo Matías Soulé.
Temas relacionados
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ
Visto en ABC
Jorge Rey da la fecha de la llegada de fuertes lluvias a España: «Los modelos ya lo confirman»
El niño meteorólogo ha puesto en alerta a la Península por la situación de inestabilidad que llegará en los próximos días a nuestro país