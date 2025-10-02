El portero del Lille detiene tres penaltis consecutivos en Roma

Berke Ozer es felicitado tras detener tres penaltis consecutivos en el Roma - Lille.

El portero turco del Lille, Berke Ozer, lideró el asalto (0-1) del conjunto francés al Olímpico de Roma, tras detener tres penaltis consecutivos a menos de diez minutos para la conclusión del encuentro.

EFE Artem Dovbyk se lamenta tras fallar dos penaltis en el Roma - Lille.

Dos de ellos se los paró al delantero ucraniano Artem Dovbyk, exjugador del Girona, que tardará mucho tiempo en olvidar al cancerbero del Lille, quien adivinó dos veces sus intenciones.

En el primer lanzamiento, Ozer se adelantó al futbolista ucraniano, lo que llevó al colegiado a repetir hasta en tres ocasiones la pena máxima. El segundo lanzamiento también se lo detuvo el guardameta del Lille a Dovbyk y el tercero no logró anotarlo Matías Soulé.