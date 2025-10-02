COPE
EUROPA LEAGUE

El portero del Lille detiene tres penaltis consecutivos en Roma

El equipo francés venció 1-0 en Italia y su portero Berke Ozer fue el héroe del triunfo con sus tres paradas a menos de diez minutos para el final.

Berke Ozer es felicitado tras detener tres penaltis consecutivos en el Roma - Lille

EFE

Berke Ozer es felicitado tras detener tres penaltis consecutivos en el Roma - Lille.

Agencia EFE

El portero turco del Lille, Berke Ozer, lideró el asalto (0-1) del conjunto francés al Olímpico de Roma, tras detener tres penaltis consecutivos a menos de diez minutos para la conclusión del encuentro.

Artem Dovbyk se lamenta tras fallar dos penaltis en el Roma - Lille

EFE

Artem Dovbyk se lamenta tras fallar dos penaltis en el Roma - Lille.

Dos de ellos se los paró al delantero ucraniano Artem Dovbyk, exjugador del Girona, que tardará mucho tiempo en olvidar al cancerbero del Lille, quien adivinó dos veces sus intenciones.

En el primer lanzamiento, Ozer se adelantó al futbolista ucraniano, lo que llevó al colegiado a repetir hasta en tres ocasiones la pena máxima. El segundo lanzamiento también se lo detuvo el guardameta del Lille a Dovbyk y el tercero no logró anotarlo Matías Soulé.

