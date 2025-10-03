Bombazo del Movistar: Cian Uijtdebroeks, el fichaje más ilusionante en años

Bombazo en el mundo del ciclismo. Movistar Team ha anunciado la que será su cuarta incorporación para la temporada 2026, tras las de Roger Adriá, Juanpe López y Raúl García Pierna. El conjunto español se ha hecho con los servicios hasta 2029 de uno de los grandes talentos del pelotón, el belga de 22 años Cian Uijtdebroeks, en un movimiento que nadie se imaginaba.

Considerado una de las mayores promesas del pelotón internacional, Uijtdebroeks se dio a conocer con su victoria en el Tour de l’Avenir 2022, antesala de los grandes campeones del ciclismo mundial. En 2023 finalizó octavo en la Vuelta a España y esta temporada triunfó de forma incontestable en el Tour de l’Ain. Ha pasado sus dos últimas campañas en el Visma Lease a Bike y las dos primeras como profesional en las filas del Bora.

Con su llegada, Movistar Team asegura a un corredor con un gran potencial en las pruebas por etapas, gracias a su capacidad en la montaña y a una sólida proyección en la contrarreloj. El belga formará parte del equipo a partir de la próxima temporada, con la vista puesta en seguir creciendo y dar un salto decisivo en su carrera dentro de la escuadra española.