Poli Rincón, dolido con las palabras de Vinicius sobre España: "Yo no iría a Brasil..."

La polémica se ha desatado durante el parón de selección y unas declaraciones de Vinicius en la CNN han sacudido el mundo del fútbol y a toda España. El jugador brasileño afirmó que el Mundial 2030 debería "cambiar de lugar" si el país no "evoluciona" en la lucha contra el racismo.

Pese a esa petición, el futbolista del Real Madrid incidió en que solo "un grupo pequeño" es el que ensucia "la imagen" de España. Y al mismo tiempo ofreció su ayuda para que "las cosas cambien". Además, tal y como informó Miguel Ángel Díaz, Vinicius no pretende rectificar sus palabras.

RESPUESTA DEL GOBIERNO

Fernando Grande-Marlaska ha asegurado este jueves que España ya tiene medidas "efectivas" contra los delitos de odio en respuesta a las polémicas declaraciones del jugador brasileño del Real Madrid, Vinícius Júnior abriendo la posibilidad a que España no acoja el Mundial si no pone fin al racismo.

"El respeto a la diversidad forma parte de nuestro ADN", ha señalado el ministro del Interior a preguntas de la prensa, poniendo en valor la "lucha efectiva contra toda conducta discriminatoria", como hizo el Ministerio del Interior con una instrucción hace un año en la que la Policía puede suspender un evento deportivo si detecta actos racistas.

El titular del Interior ha recordado que la lucha contra delitos de odio y en el ámbito deportivo en general "es prioridad del Gobierno", aludiendo al segundo plan de lucha de delitos de odio y en el despliegue de "más medios", además de contar con la cooperación de la Fiscalía especializada en la materia.

De esta forma, Grande-Marlaska se ha sumado a las voces que han cuestionado las palabras de Vinicius en una entrevista en la que aseguró que esperaba que España "pueda evolucionar y entender lo grave que es insultar a una persona por el color de su piel".

También se pronunciaron sobre las declaraciones del brasileño Luis de la Fuente y Dani Carvajal. Tanto el seleccionador de España como el lateral derecho coincidieron y afirmaron que España "no es racista" durante la rueda de prensa previa al duelo que la selección española disputa contra Serbia en la primera jornada de la Liga de Naciones.

LA OPINIÓN DE POLI RINCÓN

Paco González, durante la retransmisión de Tiempo de Juego, preguntó a Poli Rincón y a Maldini sobre las declaraciones de Vinicius que han desatado la polémica. Y el exfutbolista no dudó en expresar su dolor. "Personalmente, no me han gustado sus palabras. Tengo la sensación que puso una zanahoria para pegar el palo y sobre todo con lo que dijo de España", empezó explicando el comentarista.

Y agregó: "España no es un país racista. Aunque, como en todos los países del mundo, hay gente que se sale de la cesta, pero por esas cosas no hay que juzgar a todo un país".

Maldini, por su parte, se mostró de acuerdo con Poli Rincón y posteriormente Paco González dio su punto de vista.

Pero el comentarista quiso finalizar y señaló: "Me he sentido ofendido, humillado. Porque yo soy español y quiero a mi país, a mi bandera y a mi himno. Y creo firmemente que estamos luchando para erradicar todo el racismo. Pero si dice que España es racista y que nos quiten el Mundial...pues me duele".

"Yo no voy a ir a Brasil a decir todo eso", sentenció Poli Rincón.

CANALES DE WHATSAPP

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ y PINCHANDO AQUÍ.