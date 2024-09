Paco González opina sobre las palabras de Vinicius por el racismo en España: “Debería rectificar”

Esta semana Vinicius ha sido el gran protagonista después de que se hiciera pública una entrevista en la CNN en la que hablaba de los problemas racistas que estaba viviendo en España. El brasileño afirmó que si el país no cambiaba, no debería organizar el Mundial de fútbol de 2030 que albergará junto a Marruecos y Portugal: "Si las cosas no evolucionan hasta 2030, creo que (el Mundial) necesita cambiar su ubicación porque el jugador no se siente cómodo y seguro de jugar en un país donde pueda sufrir racismo. Es complicado, pero yo creo y quiero hacer todo para que las cosas puedan cambiar porque hay muchas personas en España, o incluso la mayoría, que no son racistas, pero hay un pequeño grupo que acaba afectando a la imagen de un país que es tan agradable para vivir. Me encantar estar aquí y me encanta jugar para el Real Madrid".

Estas palabras han desencadenado numerosas reacciones contra él, desde políticos hasta la gente del mundo del fútbol. Uno de los más claros fue el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que pidió una rectificación al jugador del Real Madrid: “Espero que rectifique inmediatamente esas declaraciones. Somos conscientes todos de que, efectivamente, hay episodios racistas todavía en la sociedad y que tenemos que trabajar muy duro para eliminar esos episodios racistas, pero es profundamente injusto con España, y particularmente con Madrid, decir que somos una sociedad racista”.

Desde el entorno del fútbolista se ha asegurado a esta emisora que Vinicius no va a rectificar. Consideran que él ha dicho que vive muy bien en Madrid y que la mayoría de los españoles no son racistas, solo un pequeño grupo que daña la imagen del país. Cree que después de haber sufrido 20 casos poco o nada ha cambiado y por eso no va a hacer ningún matiz en sus palabras.

El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, fue entrevistado por Juanma Castaño en El Partidazo de COPE en la previa del Serbia - España de la Liga de las Naciones. De la Fuente también se mostró contrario a las palabras de Vinicius: "España no es racista, somos un ejemplo y un espejo donde todo el mundo se debería de mirar como tolerancia, respeto, integración.... Siempre podemos mejorar y denunciamos cualquier acto racista, pero España no es racista. La falta de respeto es intolerable. No representan a España. Somos un ejemplo mundial. No tienes más que ver la historia de España, por aquí han pasado 50.000 civilizaciones; ¿a nosotros nos van a dar lecciones?”

El director de Tiempo de Juego, Paco González, habló sobre estas polémicas palabras del delantero del Real Madrid y afirmó que él separa el tema racista, que apoya por completo al jugador, de sus palabras contra España: “Le apoyo en todo lo que sea lucha contra el racismo, menos en que exporte de España una imagen que nos mancha a nivel mundial. Si dices 'no están para organizar un Mundial ahora mismo', igual la entrevista la han leído 100 personas, pero el que la haya leído en Noruega, Los Angeles... qué pensarán de España. Ahí es imposible darle la razón y ahí debería rectificar. No puedes manchar la imagen de España. Puedes decir todo lo que quieras y en todo habrá que apoyarle porque no sabemos cómo se siente una persona agredida desde el punto de vista del racismo. A mi me da igual organizar el Mundial, lo digo por manchar la imagen de España en el exterior. No soy enemigo de Vinicius, me parece uno de los mejores del mundo o el mejor, no creo que provoque, me parece hasta gracioso cuando se pica... separo eso de todo lo demás”.

