Vinicius ha desatado la polémica tras unas declaraciones en una entrevista en la CNN en la que aseguraba que a España deberían quitarle la organización del Mundial 2030 de fútbol, que comparte con Portugal y Marruecos, si se siguen repitiendo los lamentables episodios racistas de los que él ha sido uno de los principales perjudicados.

Sus palabras no han sentado muy bien en el seno del fútbol español y el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida le ha pedido que rectifique al considerar que se ha equivocado tildando de racista a la sociedad. Sin embargo, según ha contado Miguel Ángel Díaz en Deportes COPE, esa no es la intención del brasileño.

Desde el entorno del fútbolista se ha asegurado a esta emisora que Vinicius no va a rectificar. Consideran que él ha dicho que vive muy bien en Madrid y que la mayoría de los españoles no son racistas, solo un pequeño grupo que daña la imagen del país. Cree que después de haber sufrido 20 casos poco o nada ha cambiado y por eso no va a hacer ningún matiz en sus palabras.

Por su parte, desde el seno de la organización del Mundial 2030 apuntan que de momento no hay ninguna respuesta oficial porque se trata de algo conjunto. Vinicius solo habla de España y deberían ponerse de acuerdo con Portugal y Marruecos antes de articular una respuesta. Por otro lado, en el Real Madrid se desmarcan de lo que dice el jugador y piensan que es una opinión personal.

La entrevista se realizó antes de la Supercopa de Europa que el Real Madrid y el Atalanta disputaron el 14 de agosto y en ella Vinicius contestó en brasileño a un periodista que le preguntaba en inglés.