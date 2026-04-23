La polémica arbitral rodea al mejor equipo de la NBA: "La gente va a empezar a ver esto como la WWE"

Los Phoenix Suns volvieron a caer ante los Oklahoma City Thunder en el segundo partido de la serie de playoffs de la NBA (120-107). En un encuentro marcado por la tensión, la estrella de Phoenix, Devin Booker, protagonizó un momento polémico al recibir una falta técnica tras intentar recuperar un balón que se iba fuera de banda y golpear accidentalmente a Jaylin Williams. El base de los Thunder, Alex Caruso, protestó la acción ante el árbitro insinuando que había sido intencionada y pidiendo una técnica. El colegiado James Williams accedió y sancionó a Booker, lo que provocó el enfado del jugador, que no entendía la decisión.

Un vídeo que circula en redes sociales muestra la secuencia completa. Según fuentes cercanas al equipo, el malestar con el arbitraje ha ido en aumento durante la serie. El propio Booker expresó su frustración en rueda de prensa: “Todavía no he recibido ninguna explicación. Escuché a Caruso decirle que pitara la técnica y terminó haciéndolo. Es un solo árbitro. En mis 11 años nunca había señalado a un árbitro por su nombre, pero James estuvo terrible esta noche, de principio a fin. Es malo para el deporte y para su integridad. La gente va a empezar a ver esto como la WWE si no se les exige responsabilidad. Me sorprende que esto esté pasando en televisión nacional, en partidos de playoffs… Es difícil, se siente como una falta de respeto. Sé que no he ganado un campeonato en esta liga, pero llevo 11 años en ella. Llegar a este punto y que me traten así… que tenga que decir algo en voz alta ya es grave. Es la primera vez en 11 años, pero era necesario. Sea cual sea la multa que reciba, todos pueden ver las imágenes y entender de dónde viene la frustración. La frustración viene de cosas que se pueden controlar. Esa técnica que Caruso pidió a los árbitros… acabo de ver la repetición y sigo sin entenderla”.

Además, hubo otra jugada en la que ambos protagonistas volvieron a cruzarse. Booker realizó un reverso y lanzó a canasta, en una acción defendida por Alex Caruso. Sin embargo, los árbitros señalaron falta en ataque a favor de los Thunder, una decisión polémica, ya que en las imágenes no se aprecia un contacto claro sobre el defensor de Oklahoma.

En redes sociales también ha circulado otro vídeo en el que se ve una lucha por un rebote entre Chet Holmgren y Collin Gillespie. En la jugada, el jugador de los Suns parecía tener controlado el rebote defensivo, pero los árbitros señalaron falta a favor de los Thunder, una decisión que volvió a generar polémica en contra de Phoenix. Esta derrota deja a los Phoenix Suns en una situación muy complicada, con un 2-0 en contra en la serie. A pesar de los 22 puntos de Booker, no fue suficiente ante unos Thunder muy sólidos. El equipo de Arizona necesitará reaccionar en casa si quiere mantener vivas sus aspiraciones.