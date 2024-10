Polémica arbitral en el Madrid CFF-Barça de la Liga F que acabó con gol del equipo madrileño

Nueva polémica arbitral en la Liga F. Ocurrió en el Madrid CFF-Barcelona, encuentro correspondiente a la 5ª jornada de la competición.

Las locales se adelantaron en el marcador a través de Allegra Poljak tras un centro de la noruega Kamilla Melgard.

Tal y como se pudo ver en la repetición ofrecida por los compañeros de DAZN, el balón de Melgard atravesó claramente la línea de fondo, antes de que sirviera el centro a su compañera.

Las jugadoras blaugranas protestaron esta acción y pidieron que el tanto se anulara, pero la colegiada balear Amy Peñalver concedió el gol.

Hay que recordar que en la primera división del fútbol femenino no hay VAR, por tanto, la decisión de la colegiada no pudo ser rectificada y al no verse en directo, el gol de Allegra subió al marcador.

OTRA POLÉMICA

El Barcelona también pidió penalti por una acción sobre Graham Hansen. La blaugrana intentaba llegar a una pelota dentro del área y plantarse delante de la guardameta local, sin embargo, una defensa del Madrid CFF le dio un empujón y Hansen no llegó al esférico.

Posible penalti sobre Hansen

REMONTADA BLAUGRANA

Contratiempo al que respondió el Barcelona, el equipo más goleador del categoría, en el arranque de la segunda mitad, en la que las de Pere Romeu dieron la vuelta a la contienda con tres goles en apenas once minutos.

Si en el 49 la inglesa Keira Walsh restableció la igulada (1-1), diez minutos más tarde, en el 59, la delantera polaca Ewa Pajor puso en ventaja el equipo azulgrana (1-2) tras firmar su sexta diana del curso al culminar con un potente y preciso remate un magnífico pase filtrado de Walsh.

EFE Gol de Alexia Putellas

Dos goles que acabaron con cualquier esperanza de puntuar del conjunto madrileño que en el 61 vio como Vicky López, exjugadora del Madrid CFF, estableció el 1-3 con un potente disparo desde la frontal del área.

Tres zarpazos que no saciaron la voracidad del equipo catalán que redondeó la goleada con los tantos de Alexia Putellas (m.72), Keira Walsh, que sumó su segunda diana del encuentro en 79, la noruega Ingrid Engen (m.80), Ona Batlle (m.88) y Jana Fernández, que estableció en el 92 el definitivo 1-8.

Un contundente marcador que permitió al Barcelona, que ya se impuso la pasada jornada por 10-1 al Granada, recuperar el liderato de la Liga F gracias a su mejor diferencia de goles con relación al Real Madrid, segundo, y al Atlético de Madrid, tercero, que como las azulgrana cuentan sus partidos por victorias.

CANALES DE WHATSAPP

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).