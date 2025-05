Paco González explica por qué va con el Inter en la final de la Champions: "No me gusta..."

Madrid - Publicado el 31 may 2025, 20:33 - Actualizado 31 may 2025, 20:49

París Saint-Germain e Inter de Milán se enfrentan este sábado en el Allianz Arena de Múnich (21.00 horas) en la final de la Liga de Campeones, un duelo en el que los franceses, que parten ligeramente como favoritos, buscan ganar la primera 'orejona' de su historia, y los 'neroazzurros' quieren un entorchado europeo que no ganan desde 2010 y sería el cuarto.

onces

El PSG se enfrentará al Inter en la final de la Liga de Campeones con su alineación tipo, incluido Désiré Doué (Bradley Barcola será suplente), con la que intentará superar al conjunto italiano, que finalmente contará con Benjamin Pavard, recuperado de una lesión en un tobillo para completar el once de gala del equipo de Simone Inzhaghi.

EFE Luis Enrique habla con Ousmane Dembélé en el entrenamiento del PSG.

El once del PSG es el formado por Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia.

El Inter jugará con su once de gala, incluido Pavard, que se lesionó un tobillo en abril y finalmente se ha recuperado a tiempo para diputar la final.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Lautaro Martínez celebra un gol en un partido del Inter.

La alineación del Inter es la compuesta por: Sommer; Dumfries, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan; Thuram y Lautaro Martínez.

la opinión de paco gonzález

Antes de que comenzara el encuentro, Paco González en Tiempo de Juego dejó claro con quién iba en la final: "Mira, yo no me suelo decantar, pero voy a muerte con el Inter".

Durante su exposición, Paco González explicó el por qué de su preferencia: "No tiene nada que ver ni con Luis Enrique, ni con Fabián o no Fabián, ni con que me caiga bien el Inter, ni nada. Es que soy clasista en el fútbol y no me gusta que los nuevos ricos se lleven los títulos".

"Entonces, entre el City y el United, que me da igual uno que el otro, prefiero que le vaya bien al United. Entre el PSG y el Olympique de Marsella o el de Lyon o el Girondins de Bordeaux, que el pobre está en tercera, voy con el que no es fabricado con dinero", detalló Paco González.

Cordon Press Inter de Milán

Preguntado por la comparación con el Real Madrid y el Barça, Paco González indicó que ambos equipos "son de sus dueños, de su gente. No es del Emirato… "

"Tenemos reservado el derecho de admisión. El Madrid y el Barça son ricos porque se han currado más de 100 años", sentenció Paco González.