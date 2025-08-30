COPE
La polémica acción de un jugador francés en la última jugada del partido contra la Eslovenia de Dončić

Francia venció 103-95 a Eslovenia en un ajustado Eurobasket 2025, pero la polémica surgió cuando el base francés anotó un punto en los últimos segundos.

Alfonso Garrigues de las Heras

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El partido del Eurobasket 2025 entre Francia y Eslovenia generó gran expectación, enfrentando a dos de las grandes candidatas al título. Francia contaba con estrellas como Yabusele y el prometedor Alexander Sarr (número dos del draft del año pasado), mientras que Eslovenia se apoyaba en el talento de Luka Dončić, considerado uno de los mejores jugadores del mundo, y en la experiencia de Klemen Prepelič.

polémica en el francia-eslovenia

El encuentro fue intenso y muy reñido, con Francia llevándose la victoria por 103-95. Este resultado es crucial, ya que la diferencia de puntos juega un papel clave para avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, lo que ocurrió al final del partido generó controversia.

A falta de menos de 11 segundos para el final, el base francés  Sylvain Francisco chocó las manos con Dončić y ambos se abrazaron, dando por hecho que el encuentro había terminado. Cuando los jugadores eslovenos comenzaron a retirarse, Francisco miró al banquillo y, sorprendentemente, decidió ir hacia la canasta para anotar el punto número 103 de Francia, justo cuando quedaban solo cuatro segundos.

Este gesto generó una fuerte protesta por parte de los jugadores eslovenos, quienes acusaron a Coulibaly de antideportividad. La situación derivó en una tangana al final del partido, aumentando la tensión y la polémica en torno a lo sucedido

Temas relacionados

