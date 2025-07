Pogacar vs Vingegaard, capítulo V

El Tour de Francia 2025 arranca este sábado desde Lille en una edición plenamente francesa y más montañosa que en anteriores ocasiones para brindar el mejor escenario posible para un nuevo pulso entre el vigente campeón, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), y el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), que podrían vivir su quinto pulso por el triunfo con, de momento, tres Tour para el esloveno y dos para el danés.

Son, sin duda, los grandes favoritos. Y lo son porque entre los dos han ganado las últimas cinco ediciones y, desde 2021, con un pulso a dos que o bien gana Pogacar (2021 y 2024) o bien gana Vingegaard (2022 y 2023). Parece que están en buena forma y que será difícil hacerles sombra, pero es algo que también intentarán hacer el belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) o el esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe).

Pogacar si no se cae y no tiene alguna pájara es, sin duda, el gran favorito. Medio paso por delante de un Vingegaard que, si el cuerpo le responde, quiere recuperar el cetro perdido el año pasado, cuando llegó al Tour mermado por una caída previa en la 'Itzulia'. Y ambos van bien arropados. Pogacar lidera un UAE en el que están Marc Soler, Jhonatan Narváez, João Almeida o Adam Yates para que en la montaña no le falte de nada. Mientras, el Visma arropa a Vingegaard con Matteo Jorgenson, Sepp Kuss, Edoardo Affini o el hermano de Adam, Simon Yates. Duelo de hermanos para proteger a los dos grandes líderes.

Esta vez las bazas españolas son menos. Con una buena pretemporada y buenas sensaciones, sin duda Enric Mas (Movistar Team) es quien tiene más números para hacer una buena general. El balear, que fue quinto en 2020 y sexto en 2021, confía en mejorar y acercarse más al podio. Ion Izagirre y Alex Aranburu (Cofidis), Raúl García Pierna y Cristián Rodríguez (Arkea-B&B Hotels), Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers), Iván Romeo, Pablo Castrillo e Iván García Cortina (Movistar Team) y Marc Soler (UAE Team Emirates XRG) son los otros nueve españoles de este Tour.

Lejos de la lucha por la general, este Tour promete una buena pelea por el maillot verde de los puntos, con Wout van Aert (Visma), Jasper Philipsen (Alpecin-Deuceninck), Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), Tim Merlier (Soudal Quick-Step) o Jonathan Milan (Lidl-Trek) como potentes velocistas.

recorrido

La carrera empieza este sábado con un recorrido íntegramente francés ya que no tendrá un milímetro fuera del territorio nacional, con un perfil muy montañoso, con una de las dos contrarrelojes siendo una subida a Peyragudes, y el regreso de Hautacam o Superbagnères, mientras que habrá menos opciones para los velocistas en una edición que tendrá muchos recuerdos para las grandes estrellas del ciclismo francés y héroes de antaño de un Tour de Francia pensado para quedar en el recuerdo.

Se confirma el regreso de la cima de Superbagnères al Tour de Francia, en una de las etapas clave de la ronda gala de 2025 en los Pirineos en la que además se subirá una trilogía previa que no se veía desde 2012; el Col du Tourmalet, el Col d'Aspin y el Peyresourde. Pero se antoja difícil decir qué etapa será la reina, ya que otra finaliza en el Mont Ventoux y otra en el Col de la Loze tras pasar por el Glandon y la Madeleine.

Después de tres 'Grand Départ' desde el extranjero --Copenhague, Bilbao y Florencia-- la gran salida regresa a Francia, a Lille, para que el Tour ya no salga de sus fronteras originales. Algo que servirá para visitar casi cada rincón del 'hexágono' galo y pasar por muchos de sus grandes macizos; el Macizo Central, los Pirineos, los Alpes y el Jura, con el techo en ese coloso del Col de la Loze coronado a 2.304 metros de altura, subiendo además por primera vez desde el lado de Courchevel.

En sus 21 etapas, con dos días de descanso de por medio en Toulouse y Montpellier, este Tour de Francia 2025 contará con un desnivel positivo acumulado de 51.550 metros, sin duda provocados por una apuesta más firme todavía por las etapas de media y alta montaña. En total, serán 3.338,8 kilómetros repartidos en 7 etapas llanas, 6 de media montaña, 6 de alta montaña con 5 llegadas en alto --Hautacam, Luchon-Superbagnères, Mont Ventoux, Col de la Loze y La Plagne-- y 2 contrarrelojes.