Rajada del líder del Lidl-Trek por la llegada de Ayuso al equipo: "Si tiene problemas para ayudar a Pogacar, no sé si querrá ayudarme a mí"

El Lidl-Trek anunciaba este jueves el fichaje de Juan Ayuso por cinco temporadas. El ciclista español correrá la próxima temporada para el conjunto americano en el que militan otras figuras como Jonathan Milan, Giulio Ciccone, Thibau Nys, Mads Pedersen o Mattias Skjelmose, vigente ganador de la Amstel Gold Race, batiendo a Pogacar y Evenepoel al sprint.

Un Skjelmose que se pensaba que iba a ser el líder del futuro del equipo en las grandes vueltas y que no ha recibido con buenos ojos la llegada de Ayuso. Tanto es así que en una entrevista publicada por TV2 Sport, la televisión pública danesa, raja de su nuevo compañero y carga duramente contra el equipo.

Asegura que se enteró del fichaje de Ayuso por terceras personas, cuando él y Ciccone son los líderes en las pruebas de tres semanas, y deja dudas sobre si el alicantino va a colaborar con él en carrera. "Lidl-Trek me dijo que creen en mí. No sé cómo se relaciona con que haya llegado Ayuso. Desde hace un par de años me vienen diciendo que quieren construir un equipo a mi alrededor. Pero no creo que lo hayan traído como gregario”, aseguró.

EFE Juan Ayuso celebra su victoria en la 12ª etapa de La Vuelta

"No sé cómo funcionará. Tenemos los mismos objetivos. Si él tiene alguna dificultad ayudando a Tadej, entonces no sé si querrá ayudarme de alguna manera llegado el caso. Pero también podría ser que simplemente no lo haya pasado bien en el UAE. En realidad no lo conozco, así que por supuesto no sé qué ocurrió en ese equipo”, continuó antes de acabar bromeando cuando le preguntaron qué haría si Ayuso iba de líder al Tour: "Igual no voy al Tour”.