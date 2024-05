Rafa Nadal tenía en esta segunda ronda del Masters 1.000 de Roma una prueba muy dura, el polaco Hubert Hurkacz, que obligó al español a despedirse de uno de sus torneos favoritos de manera prematura, tras un partido que duró 1 hora y media y que se saldó con un marcador final de 6-1 y 6-3.

Rafa Nadal se despide del torneo de Roma que ha ganado en 10 ocasiones en su carrera. Cordon Press.

Adiós a Roma

Nadal tuvo que decir adiós definitivamente, al menos como jugador, de la que ya puede considerar su casa. La afición le brindó aplausos en cada punto, un apoyo incondicional desde el inicio del partido pese a lo complicado que se lo puso su rival. Y le despidió de la pista central con una ovación a quien es, sin duda, el mejor tenista que ha pasado por ella. Así lo dicen los números, ganador 10 veces del torneo, más que ningún otro; con 70 victorias, más que ningún otro; y con 19 participaciones, más que ningún otro.

Rafa Nadal firma autógrafosEFE

Una despedida agridulce porque, aunque lo que prevalecerá son los buenos recuerdos, como las finales a 5 sets que recordaba el de manacor estos días como sus mejores memorias en la capital italiana, lo cierto es que marcharse con este marcador no deja de ser doloroso.

Nadal: "No tengo clara mi decisión para Roland Garros"

El español Rafael Nadal declaró este sábado, tras perder ante el polaco Hubert Hurkacz en Roma, que no tiene clara su decisión de ir a Roland Garros por el nivel en pista, aunque si tuviera que decir algo diría que está más cerca de acudir a la cita francesa que de quedarse en casa.

"La decisión no está clara en mi mente hoy. Pero si tuviera que decir algo diría que estoy más cerca de ir y darlo todo. Físicamente tengo problemas, pero no los suficientes como para no ir, de momento, al torneo más importante de mi carrera", dijo en rueda de presa.

"Si me encuentro bien, estaré allí para pelear por lo que he peleado estos 20 años", añadió.

"Hay dos caminos, pensar que no estoy preparado por lo que he hecho hoy en pista, que es entendible y aceptable. Y el otro es que faltan dos semanas y podemos cambiarlo. Aunque sea un momento difícil, es un día frustrante, me siento más cerca de intentarlo, aunque ahora mismo estoy tocadillo", comentó.

"Voy a ver qué plan voy a llevar a cabo para estar diferente a lo que he estado hoy y voy a intentarlo. Hoy parece imposible pensar en ir a Roland Garros a competir por algo, pero físicamente no he estado tan mal. Espero prepararme bien y espero llegar a Roland Garros con las condiciones suficientemente buenas y darme una oportunidad por pelear por todo lo que me gustaría pelear", asestó.

EFE

Nuestro compañero Ángel García señaló que "Nadal no va a ir a París a perder en 1ª Ronda": "Si no se ve para competir no va a ir a su templo, para acabar vapuleado"

"Al nivel que está entrenando, lo que cree su equipo - aunque no se esperaban perder y menos así, ha sido un palo para todos - es que puede llegar", añadió Ángel.

"Estaba entrenando bien y en estas dos semanas le da tiempo para volver a ponerse competitivo. La final puede ser una ilusión, pero al menos ir a París y disfrutar compitiendo, y si pierde que pierda", apuntó nuestro compañero, antes de recordar que además de Roland Garros, hay Juegos Olímpicos: "Si en París a la primera, no funciona, tenemos París a la segunda, y en dobles está ahora más que preparado con Alcaraz al lado".

Calurosa despedida

La ciudad de Roma, anfitriona de Rafael Nadal durante 19 ediciones en el Masters 1.000 de la capital italiana, se despidió del tenista más laureado del Foro Itálico con un mensaje en redes sociales y una sonora ovación de la pista central, aunque el tenista español rechazó un homenaje sorpresa que la organización le había preparado.

Nadal recibió el apoyo incondicional de toda la afición durante entrenamientos y partidos, pero la ovación que se llevó al término de su encuentro con el polaco Hubert Hurckaz, que también le dirigió unos aplausos, fue lo más especial del partido.

