Paso atrás de Nadal en su primer test ante un top-10

Rafa Nadal tenía en esta segunda ronda del Masters 1.000 de Roma una prueba muy dura, el polaco Hubert Hurkacz, que obligó al español a despedirse de uno de sus torneos favoritos de manera prematura, tras un partido que duró 1 hora y media y que se saldó con un marcador final de 6-1 y 6-3.

The eternal city will never forget.#IBI24 | @atptour | @RafaelNadalpic.twitter.com/jbQVspg91z