BALONCESTO
Histórica jornada para la ACB con con 72.968 espectadores en las gradas
Los nueve partidos disputados en la jornada 12 batieron el récord de asistencia anterior, que se logró en la temporada 2011-12 con 71.360 espectadores
Agencia EFE
Publicado el
1 min lectura
La Jornada 12 de la Liga Endesa, que se disputa este fin de semana, ha batido el récord de asistencia acumulada en la historia de la competición con un total de 72.968 espectadores en los nueve partidos programados, lo que supone un promedio de 8.107,6 por encuentro, informó la ACB.
Hasta ahora, el récord histórico acumulado se mantenía desde la temporada 2011-12, cuando en la Jornada 34 se logró reunir a un total de 71.360 espectadores.
En el promedio por partido, el récord pertenece a la jornada 15 de la temporada 2008-09, con 8.505, aunque entonces había un partido menos por jornada.
Temas relacionados
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ
Visto en ABC
Roberto Brasero pone en alerta a Cataluña e Islas Baleares por el tiempo que llega a España
El meteorólogo ha indicado los fenómenos que se van a producir en el Mediterráneo