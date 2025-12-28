COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego_Paco Lama y Juanma_Imagen principal
Tiempo de Juego

BALONCESTO

Histórica jornada para la ACB con con 72.968 espectadores en las gradas

Los nueve partidos disputados en la jornada 12 batieron el récord de asistencia anterior, que se logró en la temporada 2011-12 con 71.360 espectadores

Récord de asistencia en la jornada 12

ACB Photo / Aitor Bouzo

Récord de asistencia en la jornada 12

Agencia EFE

Publicado el

1 min lectura

La Jornada 12 de la Liga Endesa, que se disputa este fin de semana, ha batido el récord de asistencia acumulada en la historia de la competición con un total de 72.968 espectadores en los nueve partidos programados, lo que supone un promedio de 8.107,6 por encuentro, informó la ACB.

Hasta ahora, el récord histórico acumulado se mantenía desde la temporada 2011-12, cuando en la Jornada 34 se logró reunir a un total de 71.360 espectadores.

En el promedio por partido, el récord pertenece a la jornada 15 de la temporada 2008-09, con 8.505, aunque entonces había un partido menos por jornada. 

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

Lo último

Tracking